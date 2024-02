Xavi protagoniza los memes del partido de Champions entre el Nápoles y el Barcelona

El Barça volvía dos años después a unos octavos de final de la Champions League. En el horizonte, los últimos batacazos del equipo de Xavi Hernández, tanto en competición europea los últimos años, como los más recientes en Liga, Copa y Supercopa. Una prueba de fuego que afrontaba el Barcelona ante el Nápoles, que rápido inundó de memes las redes.

Los culés llegaban a un partido marcado en rojo en su calendario. La Champions es la competición en la que se juegan prácticamente todo, salvo que el Real Madrid pierda fuelle en Liga y les permita acercarse al liderato. Pero enfrente tenían a un rival que llegaba con muchos problemas internos, puesto que apenas 48 horas antes del encuentro anunciaban a Calzona como nuevo entrenador, pero que es el vigente campeón de la Serie A.

El miedo se instauraba sobre el equipo, que esta temporada han fallado en momentos clave. Lo hicieron ante Real Madrid, Girona, Villarreal, Athletic, Granada, Shakhtar o Amberes, por lo que no se podía descartar otro nuevo borrón para el equipo de Xavi. Volvían a unos octavos de final tras dos temporadas consecutivas cayendo en la fase de grupos. Este curso, han conseguido superar un grupo formado por los ucranianos, belgas y por el Oporto. Ahora, tenían ante sí una prueba de cierto nivel por delante en la máxima competición.

Xavi protagoniza los memes del Barcelona

Las redes no tardaron en inundarse de memes ante el encuentro que el Barcelona disputaba en el Diego Armando Maradona. Antes del inicio del encuentro, ya aparecían algunas imágenes que hacían referencia al Big Data al que se había referido Xavi estos últimos días. También a una ronda, los octavos de Champions, en la que los culés no estaban desde 2021 y que no superan desde 2020, cuando cayeron en cuartos de final con el famoso 2-8 del Bayern.

Xavi recreated this meme 😭😭 pic.twitter.com/6vGdGWUnmM — Werleed (@Werleed6) February 18, 2024

Si hay alguien que protagonizó los memes del partido del Barcelona, fue Xavi Hernández. El técnico fue, por sus palabras y por sus curiosas imágenes en los encuentros, el que centró los focos de un partido que, en su primera parte, no ofreció un espectáculo a la altura de una competición como es la mejor del mundo.

these xavi memes are killing me pic.twitter.com/b0KOqwRkJh — rema 💌 (@povpedri) February 17, 2024