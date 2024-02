Alineación del Barcelona contra el Nápoles: Xavi alineará a su once de gala

La alineación del Barcelona no ofrece muchas dudas de cara al vital encuentro de Champions League ante el Nápoles. Xavi Hernández colocará sobre el césped del estadio Diego Armando Maradona su once de gala con el objetivo de sacar un resultado positivo de cara al partido de vuelta que se celebrará en Montjuic dentro de tres semanas. El equipo ha conseguido recuperar de última hora a Joao Félix y a Sergi Roberto, pero no serán de la partida.

En la portería estará indudablemente Ter Stegen. El Barcelona se debe al buen hacer del portero alemán, pero es importante destacar que desde el regreso de su lesión hace dos semanas el equipo no ha conseguido mantener la portería a cero. No obstante, el segundo capitán del conjunto azulgrana (será el primer capitán ante el Nápoles) es una de las piezas fundamentales para Xavi Hernández y el gran estandarte en la defensa.

En la siguiente línea, en la defensa, no parece que vaya a haber cambios respecto a los últimos partidos. Joao Cancelo repetirá en el lateral zurdo, mientras que Koundé estará en el costado derecho. En el centro de la zaga Araujo es un fijo y está por ver quién acompañará al charrúa, si Iñigo Martínez o Cubarsí. Por experiencia y por la trascendencia del encuentro, todo hace indicar que será el ex del Athletic Club será de la partida.

En el centro del campo hay pocas dudas, por no decir ninguna. Pedri, Frenkie De Jong y Gündogan son indiscutibles y serán titulares en Nápoles. Pero la gran duda en la alineación del Barcelona está en el sistema y si Xavi Hernández decide colocar de ‘5’ a Christensen. Si el técnico español decide darle la titularidad al danés, Lewandowski y Lamine Yamal serán los dos únicos delanteros.

Pero si Xavi decide jugar con 4-3-3 con los tres tenores en el centro del campo y sin Christensen, la gran duda sería quién acompaña a Lewandowski y Lamine Yamal en ataque. Por galones sería Raphinha el elegido. Además, el brasileño ya está plenamente recuperado de la lesión, por lo que lo normal sería que fuera el elegido.

Eliminatoria con mucho dinero en juego

El Barcelona tiene mucho dinero en juego en esta eliminatoria de los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles. A principio de temporada, la directiva azulgrana presupuestó llegar hasta los cuartos de final de la máxima competición europea. La UEFA pagaba a cada club 9,6 millones de euros por pasar a octavos (reto conseguido) y otros 10,6 por hacerlo a cuartos. Por lo que si no consiguen el pase a la siguiente ronda se dejarán por el camino esa cantidad de dinero que ya han contado con ella en sus presupuestos a principio de año.

Además, el conjunto azulgrana quiere (y debe) pasar a la siguiente ronda y realizar un gran papel en la Champions League ya que es objetivamente la única competición en la que están vivos. Cabe recordar que cayeron eliminados de la Copa del Rey, perdieron por goleada en la final de la Supercopa de España y en Liga se sitúan a 8 puntos del Real Madrid. Una distancia prácticamente insalvable a 13 jornadas del final.