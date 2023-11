Xavi se presenta en Vallecas con un historial lleno de excusas

El Barcelona se enfrenta este sábado al Rayo en Vallecas y en uno de los estadios que pueden potenciar más si cabe las debilidades del conjunto azulgrana. El estadio de Vallecas es uno de los más pequeños de la categoría y precisamente la pasada temporada Xavi Hernández se quejó de las dimensiones. Además, el partido se disputará de día y con sol (14:00), algo que no le gusta nada al técnico español.

«No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a jugar de noche. No nos gusta jugar con sol. El sol nos molesta y el campo seco no nos beneficia», decía Xavi el año pasado tras empatar ante el Getafe en el Coliseum que ya no se llama Alfonso Pérez. Pero esa no ha sido la única excusa que ha puesto el técnico español desde que aterrizó al banquillo del Barça. Esta temporada, antes del parón de selecciones, atribuyó a la prensa los malos resultados del equipo.

«¿Los pitos? No los he oído, estábamos para animar a los jóvenes. El equipo ha tirado de mentalidad con orden. Buscar soluciones para que los futbolistas se sientan más cómodos. Lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales, esto afecta», dijo tras el partido ante el Alavés antes del parón de selecciones.

Pero las dimensiones del campo de Vallecas ya fue motivo de debate la pasada temporada. Antes de la derrota en este mismo estadio, el técnico español acudía a rueda de prensa y hablaba sobre ello: «Las distancias son más cortas porque el terreno de juego es más pequeño». La verdad es que Xavi tenía razón porque Vallecas cuenta unas dimensiones de 100m x 65 metros. Tenía razón si lo comparamos con el Camp Nou, que es de 105m x 68 m. Eso sí, las dimensiones del estadio del Rayo Vallecano entran dentro de la normativa internacional dentro de la Regla número 1 de la IFAB (The International Football Association Board).

El horario

«No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a jugar de noche. No nos gusta jugar con sol. El sol nos molesta y el campo seco no nos beneficia», fueron las declaraciones de Xavi tras empatar un partido la pasada temporada en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, mismo escenario que usó para una de sus excusas más recurrentes, el césped. «Si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante», recalcaba el egarense, que lanzaba un dardo a su homólogo azulón, Quique Sánchez Flores: «Que le pregunten al entrenador del Getafe porque no se regó el campo y porque estaba más alto de lo habitual».

El sol

La excusa del sol de Xavi fue un boom en los medios de comunicación, algo que hizo reaccionar de nuevo al entrenador, que se reafirmó días más tarde: «A mí se me critica por todo y me molesta el sol, por muchos memes que me hagan. Si queremos espectáculo, que se cuide el campo. No me gusta jugar con sol, lo diré igual después de 200.000 memes».

El calendario

En su última rueda de prensa este viernes, antes de este partido ante el Rayo Vallecano, habló del calendario diciendo que «no es fácil» para jugadores como Araujo que han tenido que cruzar el charco para jugar con sus selecciones: «Más que una pequeña solución, que creo que la FIFA se lo está planteando, hacer 8 o 9 meses en el club y que luego los jugadores vayan a la selección. Y luego que en dos o tres meses haya la clasificación para el Europeo y acto seguido el Europeo. No es fácil que jugadores como Araujo hayan hecho viajes de 13 horas. Sería una buena solución que la FIFA se está planteando».

El césped

«Está irregular, se va levantando con el paso de los minutos, pero no solo para nosotros, también para ellos. Ellos juegan desde atrás y este estado nos lo complicará a todos. Pero es cierto, no está en las mejores condiciones», decía antes del partido ante el Shakhtar Donetsk y que acabaron perdiendo un día más tarde.

El estado del césped ha sido siempre una de las grandes obsesiones de Xavi desde que es entrenador del Barcelona. El Camp Nou -ahora Montjuic- siempre se ha caracterizado por ser una alfombra, pero no todos los equipos tienen las posibilidades técnicas y financieras de poder mantener el césped como lo hace el equipo azulgrana. Por ello, el técnico español lo ha criticado cuando el tapete no ha estado a su gusto.