Óscar Valentín: «No creo que la prensa sea el motivo de los malos resultados del Barça»

Óscar Valentín (Ajofrín, 1994), graduado en Dirección de Empresas y capitán del Rayo Vallecano, atiende a OKDIARIO en pleno parón de selecciones y en la previa al enfrentamiento ante el Barcelona este sábado. Desde el pasado 1 de octubre, el centrocampista de 29 años asumió la capitanía de La Franja cuando su compañero Óscar Trejo renunciara al brazalete por sorpresa. Ahora repasa su trayectoria deportiva, un ejemplo de que con trabajo y esfuerzo se puede pasar de Tercera a Primera División en seis años.

Pregunta.- ¿Cómo estás? Ahora con el parón de selecciones entiendo que un poco mas relajado…

Respuesta.- Sí, es semana un poquito más tranquila, un poco de recuperar la carga de partidos y bueno, también pues entrenar bien para que el equipo siga creciendo y preparar este partido contra el Barça.

P.- ¿Cómo vive un futbolista estos parones?¿Se agradece un pequeño descanso dentro de este ajetreado calendario?

R.- Sí, como te digo, vienen muy bien, sobre todo, para desconectar un poco de todo el foco mediático. Tienes pues tus días libres y a lo mejor puedes hacer un viaje, puedes desconectar de alguna forma que te venga bien. Nosotros hemos tenido tres días libres y ahora toca afrontar la semana de entrenamientos con ganas y con ilusión.

P.- Vosotros, por desgracia, no jugáis Europa, pero ¿qué opinas del calendario? Muchos equipos se han quejado…

R.- Hay tantas competiciones que obviamente se tiene que comprimir todo y al final pues para los equipos que jueguen tres competiciones se les se les hace largo el año porque juegan cada tres días y bueno, yo creo que también ellos están ya acostumbrados, son plantillas muy largas y yo creo que saben gestionarlo bien.

P.- Hablando de Europa, me vas a decir que sí, lógicamente, pero entiendo que vuestro sueño será Europa, ¿verdad?

R.- Sí, bueno, llevamos ya dos años hablando de Europa, pero el vestuario tiene muy claro cuál es el objetivo principal, que es la permanencia. Es conseguir esos 40 puntos que te que te hagan estar otro año más en Primera. Intentamos conseguir eso y seguir soñando.

P.- En estos dos años habéis conseguido competir con Real Madrid y Barcelona…

R.- Sí, porque como tú has dicho, yo creo que el de la base de Segunda División desde que hemos aterrizado en Primera. Otra cosa no, pero yo creo que el equipo se ha caracterizado por competir con los equipos grandes, jugar de tú a tú, con Madrid y Barça y estos equipos. Y bueno, yo creo que es un poco la esencia y lo que nos está haciendo crecer día a día.

P.- En tu caso, has jugado cuatro años en Tercera, en Segunda B, en Segunda y ahora capitán del Rayo, eres un ejemplo para quien sueña llegar a lo más alto, ¿no?

R.- Sí, bueno, en muchas entrevistas me lo preguntan que qué consejo puedo dar, pero bueno, yo al final, pues al final fui un chico muy disciplinado con la cabeza muy puesta en el fútbol. Es verdad que yo estudiaba y jugaba al fútbol a la vez y mi prioridad era estudiar mi carrera y el fútbol lo tenía un poco en segundo plano, pero a base de constancia, a base de seguir trabajando también ese toque de suerte con con el ascenso del Majadahonda a Segunda División que me abrió muchas puertas, pues para mí ha sido ha sido un trabajo desde abajo, desde el barro, como digo yo, y mi esfuerzo me ha costado.

P.- Pero además de capitán del Rayo, estás graduado en Administración de Empresas, algo inédito dentro del mundo del fútbol, ¿verdad?

R.- Sí, totalmente. Porque es verdad que que a nivel profesional el fútbol te ocupa las 24 horas del día. Yo lo he vivido porque justo cuando consigo ese ascenso es cuando consigo terminar la carrera. Entonces, bueno, yo no sé si hoy en día hubiese podido dedicar el tiempo que le dediqué en su momento, porque al dedicarte profesionalmente ya al fútbol es dedicar las 24 horas del día y como tú dices, es muy difícil encontrar a un jugador que sepa compaginar esas dos cosas.

P.- ¿Y tienes pensado cuando te retires ejercer de algo de Administración de Empresas?¿cómo ves tu vida cuando en el futuro?

R.- El mundo de las finanzas y de la economía me gusta mucho y la verdad que sí, que cuando termine el fútbol pues me gustaría dedicarme a algo relacionado o tener mi propio negocio o yo creo que que siempre me ha gustado ya, ya cuando lo estudié y me gustaría tenerlo un poco relacionado, incluso relacionarlo con el fútbol. Pero bueno, yo creo que queda bastante para para pensar en ello (risas).

P.- Este año te has convertido en primer capitán después de la renuncia de Trejo, ¿cómo fue ese ese momento? ¿Cómo te enteraste de que Óscar iba a renunciar a la capitanía? ¿Te lo contó antes?

R.- Sí, bueno, Trejo nos lo comunicó a la plantilla antes de hacerlo oficial. Y antes de ese momento, yo ya estaba en el campo a la misma vez que Trejo y llevaba yo el brazalete. Entonces bueno, ya ahí la gente empezó un poco a sospechar y bueno, fue una decisión totalmente respetable por él. Al final son muchos años asumiendo esa responsabilidad. Él quería liberar un poco también su cabeza y bueno, pues nosotros que venimos con ganas e ilusión, tanto Isi, como como yo, como como el Tigre (Falcao), los que somos los capitanes, pues vamos a afrontarlo con mucha ilusión y sobre todo pues también demostrar que Trejo ha dejado el listón muy alto y que para nosotros sigue siendo un capitán.

P.- ¿Qué has aprendido o qué puedes todavía seguir aprendiendo de él como capitán, como compañero y como un emblema del Rayo?

R.- Sí, ya son cinco temporadas con él y lo que tú dices. En el día a día aprendes muchas cosas desde que llegué. Pues sobre todo el trato con el compañero, lo que es ser un buen capitán, el luchar por los demás, el que ocurran cosas justas con la afición, que no haya injusticias y sobre todo, pues eso, en el campo, intentar representar los valores que es Vallecas y el Rayismo.

P.- También tienes algo detrás una afición, un barrio, una clase obrera. ¿Eso es especial, verdad?

R.- Exactamente. Al final no es solo ponerte el brazalete de capitán en el campo, es saber tener los valores que tiene el barrio. Y bueno, intentar lo que lo que te he dicho un poco antes que desde el club no haya injusticias hacia nuestra gente, que se intente ayudar a la gente pues menos favorecida y que sea un trato justo para todos.

P.- Bueno y hablando del partido contra el Barça, ¿cómo llega el equipo a este partido?

R.- Bueno, venimos con la derrota del Girona que bueno para mi gusto pues fue un poco injusta. El equipo hizo muchas cosas bien para llevarse el partido y es verdad que veníamos de ocho partidos sin conocer la derrota, pero estamos en Vallecas. Va a ser un partido que bueno, ya el año pasado lo afrontamos muy bien contra ellos y tenemos esa espinita de que también en casa nos está costando sacar puntos, así que lo afrontamos con ilusión y con ganas de sacar los tres puntos.

P.- El año pasado no perdisteis ni en el Camp Nou ni en Vallecas, ¿cuál es la clave para ganarle?

R.- Yo siempre lo digo, contra estos equipos es un poco que tú hagas las cosas muy bien y que ellos no tengan tampoco su día de lucidez. Es verdad que como has dicho, el Barça llevamos ya no solo el año pasado, sino el anterior también que les ha costado ganarnos. Yo creo que también analizamos muy bien los partidos, creo que tenemos buena preparación de cara a esos encuentros y el Barça es un club que nos está dando bien.

P.- ¿Crees que es el mejor momento para enfrentarse al Barça después de las sensaciones que está dejando?

R.- Bueno, yo creo que nunca es buen momento de enfrentarse a estos equipos (risas). No sabes si te viene bien que vengan de una mala racha o que vengan de una buena racha o de malas sensaciones, porque estos equipos al final cuando vienen de malas rachas o malas sensaciones, cada partido quieren demostrar el equipo que son y yo creo que cualquier equipo al final acaba pagándolo y en cualquier partido puede pasar. Pero bueno, yo creo que con los jugadores que tienen y el equipo que es, ningún momento es bueno.

P.- Xavi dijo en rueda de prensa que estaban teniendo malos resultados por la prensa, ¿no te suena un poco a excusa?

R.- Bueno, obviamente ellos sabrán. Ellos trabajan en el día a día, verán cosas, analizarán cosas. No creo que la prensa sea un motivo de malos resultados ni de malas sensaciones, porque al final la prensa puede decir lo que quiera. Es un factor externo al equipo y no debe afectar para nada en el rendimiento.

P.- ¿Qué opinas del gesto de Lewandowski a Lamine Yamal? Como capitán, ¿qué le habrías dicho al polaco?

R.- Bueno, yo creo que al final le dais más importancia de lo que es, porque nosotros, que estamos en el día a día del fútbol, son calentones que pueden pasar en un partido. Estoy seguro que Lewandowski, después del partido con los galones que tiene, habló con él y se solucionó todo. Lo que pasa es que, bueno, lo que se ve en la imagen del partido es como un menosprecio hacia Lamine Yamal. Pero ya te digo, seguramente sea un calentón de ese momento, esa jugada y no le dieron importancia.

P.- Estamos ya a punto de las Navidades. ¿Qué le pides al 2024 tanto a nivel personal como a nivel colectivo?

R.- Bueno, yo le pediría lo que sea igual de bueno o mejor de lo que está haciendo este 2023, que está siendo un año muy bueno y bueno el año que el año que viene, que también para nosotros es el año del centenario, es un año único para el club. Pues que sea un buen año y que y que el equipo siga en Primera División.