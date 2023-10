Óscar Trejo anuncia por sorpresa que deja la capitanía del Rayo Vallecano

Óscar Trejo había sido hasta ahora el gran capitán del Rayo Vallecano. Pero en la tarde de este domingo, el centrocampista argentino anunció por sorpresa su renuncia a la capitanía por «no coincidir en la metodología ni el trato a los trabajadores y a los aficionados». Ahora, será Óscar Valentín el nuevo portador del brazalete.

«El brazalete para mí nunca fue una prioridad. Desde el primer día que conocí este club y su gente supe que era mi lugar. No sé cuánto tiempo más tendré espacio en él, pero lo que sí sé es lo que quiero, el tiempo en el que esté quiero dedicarme a disfrutar de mis compañeros, de jugar al fútbol y de la gente, la que está adentro y afuera cada día, esa que lo hace especial y que para mí es el mejor patrimonio del club», comienza el ya ex capitán del Rayo Vallecano.

«Tenía esta idea en la cabeza hace tiempo y tras meditarlo bien, he decidido dejar de ser el capitán», anunciaba Óscar Trejo en sus redes sociales. «Son muchísimos los motivos, pero el principal es no coincidir en la metodología ni el trato a los trabajadores y a los aficionados, la materia prima que realmente hace importante y diferente a este club. Que nadie dude que desde mi nuevo lugar seguiré apoyando, defendiendo y sobre todo, cuidando la que para mí siempre, he dicho y diré que es mi casa. Sea donde sea, siempre seré uno más en el Santa Inés. Un fuerte abrazo a todos», zanja el futbolista del Rayo Vallecano.

Trejo, en las últimas jornadas, ha perdido la condición de titular indiscutible dentro del esquema de Francisco por unas molestias en la espalda. Además, el argentino finaliza contrato el próximo verano, pero su decisión no tiene nada que ver con esta falta de minutos en este inicio de la temporada.

Historia del Rayo

Este fin de semana, Trejo seguía haciendo historia en el Rayo Vallecano sumando su partido número 270 con la camiseta de la Franja. A día de hoy, el argentino es un emblema dentro del club situándose en el puesto número nueve de futbolistas con más partidos de la historia.

Pero han sido multitud de problemas los que han ocurrido en los últimos años en el Rayo Vallecano. El equipo del sur de Madrid fue el último equipo de la Liga en lanzar la campaña de abonados y no fue hasta bien entrada la pretemporada cuando se daba a conocer la nueva vestimenta y camiseta del equipo de cara a esta nueva temporada. Muchos socios se vienen quejando en los últimos años del trato del club hacia ellos por diferentes asuntos y es por ello que Trejo ha optado por dar un paso al lado en la capitanía del equipo.