Xavi, sobre la lesión de Gavi: «Tengo buena relación con De la Fuente, es un problema de calendario»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes del partido del Barcelona contra el Rayo Vallecano. El técnico español habló tras el parón de selecciones que tantas víctimas se ha cobrado, ya no sólo en el Barcelona sino también de otros equipos. Precisamente de esto -y otras cosas más-quiso hablar el inquilino del banquillo culé.

La primera pregunta fue sobre la lesión de Gavi: «Tengo buena relación con De la Fuente. Veo un problema de calendario, de que Gavi con su edad ha jugado mucho. No es un problema de gestión de entrenador. Ha sido un infortunio. De momento no hay noticias sobre un sustituto».

Otra de las grandes novedades en la lista de Xavi es la baja de Ter Stegen, que no estará por una lesión en su espalda: «No estará. Jugará Iñaki. Está preparado y confianza absoluta en él. Entrena muy bien».

«Dije lo que pensaba. En el descanso me di cuenta de que a muchos les afectaban las críticas. Les dije que se liberaran, pero en ningún momento fue una excusa. Jugamos mal la primera parte por culpa nuestra. Mi trabajo es que se liberen y exploten su talento. Y en la segunda parte, tuvimos una primera media hora buena y logramos remontar el partido», dijo el entrenador del Barcelona sobra las críticas que reciben sus futbolistas por parte de la prensa.

Además, alabó al Rayo Vallecano: «La baja de Álvaro es importante para el Rayo. Les da mucha profundidad. Jugará De Frutos o Bebé. Nos cuesta porque es un campo incómodo. Le ponen mucha alma, mucha agresividad».

«He hablado con él. Tuve una experiencia personal y me hizo mejor futbolista. Fui consciente de que me tenía que cuidar más. Fui más profesional. Es difícil recuperar una rodilla pero es importante no saltarse ni un día de recuperación».

Sobre el calendario: «Más que una pequeña solución, que creo que la FIFA se lo está planteando, hacer 8 o 9 meses en el club y que luego los jugadores vayan a la selección. Y luego que en dos o tres meses haya la clasificación para el Europeo y acto seguido el Europeo. No es fácil que jugadores como Araujo hayan hecho viajes de 13 horas. Sería una buena solución que la FIFA se está planteando».