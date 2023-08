Xavi: «No puedo decir que Ansu Fati se quedará porque igual no lo hace»

Xavi Hernández compareció en la primera rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa al partido inaugural de la Liga EA Sports ante el Getafe. El técnico español, que solía hablar la pasada temporada a las 13:00 horas del mediodía, cambió el horario para hacerlo a las 17:00 horas de la tarde de este sábado y habló de toda la actualidad que le rodea al equipo, que no es poca. Inscripciones, fichajes, sensaciones del equipo, el entrenador del Barcelona no evitó ningún tema.

Debut en Liga

«El equipo llega bien, hemos hecho una buena pretemporada. Hemos ido de menos a más. Estamos muy ilusionados. Nos hemos reforzado bien. Llegamos en buen momento. El rival es un roca defensiva, el rival es fuerte. Esperamos una línea de cinco. Es una salida complicada, pero queremos los tres puntos. Intentaremos dar de buen inicio nuestra mejor versión».

Neymar y fichajes

«De tema de mercado, no puedo avanzar nada. Hay mercado hasta el 31 de agosto. Estamos centrados en el partido, en los jugadores que están inscritos. No es la situación ideal, estamos pendiente de las inscripciones. Ya veremos. Estamos focados en el partido».

Inscripciones

«El club está trabajando muy bien. Somos optimistas, intentaremos inscribir la mayoría de jugadores pero somos optimistas».

Ansu Fati

«No entiendo cuando decís que soy poco contundente, hasta que no acabe el mercado… Estoy contento con él, es patrimonio del club. No sé cómo lo debo decir. El mercado dirá, hay hasta el 31 de agosto. No puedo decir que se quedará porque igual no lo hace. Pero estoy contento con él, es jugador de presente y futuro».

Necesidades

«Necesitamos juego interior, nos hemos reforzado bien con Gündogan, está Fermín, Lamine… pero el exterior también es importante. Hay buenos en el uno contra uno, Abde, Rafa, Ferran… necesitamos las dos cosas. Ante los equipos que se cierran atrás, necesitamos movilidad».

Lateral derecho

«Lo importante es mañana, el mercado seguirá hasta el día 31. El club sabe mis prioridades y entre todos decidiremos».

Dembélé

«Ha sido un buen chico, nos ha ayudado, le hemos dado cariño e importancia. Ha sido una decepción grande que haya decidido marcharse. Ha sido decepcionante, pero él escogió otro proyecto. Desearle suerte».

Inscripciones

«En un 90%, tengo la seguridad de contar con la gran mayoría. El área deportiva es positiva. Puedo trabajar más o menos para programar y visualizar el equipo».

Neymar

«Mañana, Getafe. No puedo decir nombres. Hay mercado hasta el día 31. No puedo decir nada más».

Plan de partido

«Con dos extremos, jugamos siempre, puede ser un lateral que tira, un interior… siempre abrimos el campo. Siempre hay dos referencias arriba. La estructura es siempre la misma, con dos extremos».

Césped

«No me preocupa, confío en la normativa, en la Liga y que se cumpla. No me gusta la polémica. Peco de ser muy sincero».

Bordalás