Xavi: «Lewandowski es de los mejores… si no el mejor»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras el triunfo por la mínima del Barça ante el Mallorca en Son Moix. El solitario gol de Robert Lewandowski, que sigue marcando diferencias en favor de los culés, fue suficiente para dejar los puntos del lado de los culés. El egarense reconoció que le costó al equipo, especialmente en la segunda mitad, donde jugaron a lo que quería el cuadro de Aguirre. Destacó el papel del delantero polaco y aplaudió también a Gerard Piqué y Jordi Alba.

Sufrimiento

«Hemos estado bien en la paciencia, en la calma, el Mallorca estaba encerrado a pesar del 0-1. Es difícil atacar así. Nos ha costado. La primera parte hemos estado bien pero en la segunda hemos bajado. Hemos jugado el partido que han querido en la segunda parte. Cuesta después de selecciones, cuesta, ellos defienden muy bien, están ordenados, juegan balones a Muriqi. Es un partido que si no haces el 0-2 te pueden complicar. Ellos compiten muy bien, es importante la victoria».

Lewandowski y Ter Stegen

«Sería un resumen pobre, hemos estado bien en defensa, con la circulación, atacando espacios, nos ha fallado el acierto. La primera parte ha sido buena pero en la segunda nos ha costado, menor ritmo. Tenemos jugadores que marcan diferencias. Ter Stegen y Robert marcan diferencias. Un gol solo encajado en los partidos de Liga que llevamos. Para nosotros también es importante esto».

Balde en la derecha

«Al final hemos optado por la más natural, la más lógica, que ya conoce la posición. Era la más factible. Sergi Roberto viene de molestias, no ha entrenado al 100% toda la semana. Al final ha salido Sergi y ha estado bien. Balde no pudo doblar porque no lo permitían. La línea defensiva ha estado a buen nivel en general: Piqué, Jordi.. En líneas generales hemos estado bien. Creo que sólo hemos concedido dos ocasiones».

Gerard Piqué

«Todos pueden ser titulares. Tenemos una plantilla de garantías, amplia, vamos a hacer rotaciones. Les he dicho que jugando cada tres días es muy difícil competir. Todos van a ser importantes, a tener minutos, la gente tiene que estar preparada. Piqué ha estado excelente. La línea defensiva ha estado bien, todos tienen que estar preparados».

Lewandowski

«Otra vez ha marcado diferencias, también la línea defensiva, se ve más la parada de Ter Stegen o el gol de Robert pero hay otros aspectos en los que también suma. Todos han sumado. Partido correcto, sin brillar. Son tres partidos muy buenos, va a ser difícil ganar en este estadio».

Solvencia fuera de casa

«Los récords si no van acompañados de éxitos en títulos sirven de poco. Es una anécdota, significa que hay trabajo detrás, que vamos por el buen camino, que debemos seguir así. Si se traducen en títulos los récords saben mejor».

Más de Lewandowski

«Es un jugador de garantías, pero lo pienso de todos los que salieron de inicio. Lewandowski es top a nivel mundial. De los mejores si no el mejor. Garantía de éxito y gol. Aparte del gol por cómo trabaja y ordena al equipo».

Ansu Fati

«Ha estado muy bien, le he visto al 100% ya. Especialmente le he visto a un nivel extraordinario en los entrenamientos. Atrevido, encarnado, ha hecho la jugada del gol de Robert. Se ha propuesto ser importante y lo va a ser, no tengo duda».

Lío entre banquillos

«Nosotros creemos que es una falta a Gavi que no han pitado. Hemos protestado porque creíamos que era una falta clave. Sabíamos que iban a estar muy ordenados. Con Muriqi tiene un referencia importantísima».