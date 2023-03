Xavi: «Ganas al Madrid y no convences, si fuera al revés sería fiesta nacional»

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en la previa de la jornada 24 de la Liga Santander que enfrentará al Barcelona frente al Valencia en el Camp Nou este domingo a partir de las 16:15. Tras la victoria en el Santiago Bernabéu, el conjunto azulgrana quiere ampliar la ventaja en Liga a pesar de las numerosas bajas.

Sobre el Valencia

«Esperamos un rival que defiende bien con Baraja. Tienen más orden defensivo, son intensos, solidarios y rápidos en la transición. Esperamos generar más ocasiones. Cambiar el chip de la Copa. El rival viene con urgencias y será complicado. Es la hora de la verdad».

Real Madrid

«El Real Madrid nos sometió en muchos momentos y no es lo que buscamos. Es exagerado hacer un análisis por un partido. Entrenamos presión alta, juego de posición. No esa defensa que hicimos. Sólo en un partido y quizá otro no hemos tenido el dominio del partido desde que soy entrenador del Barcelona. No supimos salir de su presión alta. Tenemos que mejorar sin balón».

Polémica por la posesión

«Ha habido revuelo con la posesión, por eso siempre digo que el Barça es el club más difícil del mundo. Tú ganas en Madrid y parece que no convence. Si hubiese ganado el Madrid sería fiesta nacional. Hay un rival que juega, que es campeón de la Champions y de la Liga. Nosotros no nos plantamos en el área en bloque bajo. Ahí nos puso el Madrid y el que no lo entienda que siga con el debate. No sólo vale ganar, hay que convencer. Estamos satisfechos por ganar pero yo quedé mucho más satisfecho el día de la Supercopa. Me gusta ganar siendo más protagonista en el juego».

No estará en el banquillo

«Mañana veremos donde me pongo. Quizá en un box más arriba porque el fútbol se ve mejor. Pero no cambia nada».

Pocos gols de falta

«Las entrenamos cada día antes del partido. Hoy han hecho golazos Ansu, Raphinha o Marcos. Pero nos pitan pocas cerca del área. Tenemos especialistas y algún día llegarán».

Koundé

«Prefiere jugar de central, pero puede estar en el lateral. Atacamos y defendemos de una manera que al final acaba muchas veces de central. Sube y ataca bien. Es un fichaje espectacular y nos está dando un gran rendimiento».

Renovación de Busquets

«Es una decisión personal».

Ansu Fati

«Todos los puntas necesitan marcar. Está muy bien, lo veo motivado y tengo mucha fe en él».

Más descanso sin Europa

«Visto así, tendremos más tiempo pero nos gustaría estar vivos en Europa. Podremos descansar y entrenar mejor. En ese aspecto si que es una ventaja».

Bajas

«Christensen está bien. Robert está a punto. El retorno lo marcarán sus sensaciones. No hay fecha establecida».

La defensa

«La línea defensiva empieza con Lewandowski. Nosotros jugamos en bloque. Si la defensa está bien y encajamos poco es porque los puntas presionan bien y podemos jugar con la defensa alta. También muchas veces hemos hecho gol directamente con Ter Stegen. Sería injusto decir que la mejor línea es la defensa».

Ventaja en el liderato

«Para nosotros es un golpe de moral. Mañana será duro pero nos queremos meter a diez puntos antes de que ellos jueguen en el Villamarín».

Jugar antes que el Madrid

«Prefiero jugar antes y ganar. El otro día jugaron ellos antes y empataron y luego nosotros perdimos. Mañana será muy complicado porque ellos se juegan la vida. Nosotros estamos mejor y dependemos de nosotros mismos».