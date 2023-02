Xavi: «Hemos hecho el peor partido de la temporada»

Xavi Hernández comparecía tras la derrota del Barcelona ante el Almería, rompiendo la racha de resultados de los culés en Liga, sumando su segunda derrota consecutiva tras la eliminación en Europa League y permitiendo al Real Madrid recortarle puntos por el liderato. Los rojiblancos fueron superiores en físico e intensidad y los culés no supieron reaccionar al gol de El Bilal. El egarense no dudaba en afirma que habían hecho «el peor partido de la temporada».

Han fallado

«Hemos fallado, no tenemos excusa. No hemos demostrado intensidad ni ganas de ganar. Es lo que más me preocupa. Podemos jugar mejor o peor pero esto… La primera parte hoy nos ha faltado. Hemos fallado, disculpas a la afición. Era un día señalado. Perdemos una oportunidad de oro. Para ganar la Liga tenemos que tener pasión. Hemos fallado, podemos notar el cansancio y el desgaste europeo por la eliminación. Si queremos ganar la liga y la copa tenemos que hacer muchas más cosas».

Explicaciones a la derrota

«La actitud no, pero tenemos que demostrar más ganas e ilusión. Era el día perfecto para no fallar. Soy el máximo responsable. Hemos fallado y pedimos disculpas porque no se podía fallar. Hacer autocrítica y tenemos ahora partidos importantes. Costará ganar LaLiga. Tenemos que cambiar el chip ya».

El Almería se la jugaba

«El Almería se está jugando la liga. Han empezado la jornada en descenso y han puesto la intensidad que se requería. A nosotros nos ha faltado esa intensidad y pasión. En la segunda parte se ha visto de otra manera. Han estado bien en el área. Sus centrales han competido. Nosotros en la primera parte no lo hemos hecho. Cambiar el chip desde mañana».

Su peor partido de la temporada

«De la primera parte sí, de la segunda no. En la segunda lo hemos intentado pero no nos ha dado. En la primera no ha sido suficiente. Me voy enfadado. Creo que ha sido el peor partido de la temporada en la primera parte. justo cuando no podíamos fallar».

Suspendido

«Es culpa mía, estoy compitiendo y protesté cuando no debía. Para eso están las amarillas, cumplir el partido y a está.».

Y ahora el Madrid

«Competiremos. Pero no va a ser fácil. los que creen que vamos a ganar la liga obrados se equivocan. Estamos compitiendo contra el Real Madrid que es el actual campeón de champions y Liga. Nos va a costar. Tenemos que ponerle más pasión y ritmo. Nos ha faltado en la primera parte».

Decepción grande

«Decepción grande. No era día de fallar, no nos llevamos ni un punto. La primera parte prácticamente ha sido lo mejor de la temporada».

Pablo Torre

«Es una alternativa igual que Ángel. Hemos arriesgado todo. Ha entrado con ganas e ilusión. Lo hemos intentado de todas las maneras pero no pudo ser».