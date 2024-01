Xavi: «En directo hubiera pitado falta de Christensen»

Xavi Hernández habló en la rueda de prensa posterior al choque sobre la polémica jugada en la que Osasuna protestó una falta de Christensen en la jugada previa al gol de Lewandowski que encarriló el pase a la final para el Barcelona. El entrenador catalán dejó claro que en directo hubiera señalado en la infracción, pero que en la repetición no le pareció para tanto.

«Estamos contentos por estar en otra final, que era el objetivo. Hay que competirla. Ha sido un partido serio y sobrio. Hemos dominado mucho, hemos tenido la pelota y nos hemos sentido bien. Luego, con Pedri, todo se aclara. No pierde pelotas. Debíamos tener control y hemos dominado. Hemos hecho un buen partido. No brillante, pero sí bueno», comenzó Xavi.

Xavi analizó el partido de Lamine Yamal: «Con pelota lo ha hecho todo bien. Todo lo que hace tiene sentido, la pena es que tiene 16 años. Es un futbolista muy importante que marca diferencias. Tiene un talento extraordinario».

Sobre la final contra el Real Madrid, explicó lo siguiente: «Mis argumentos son la metodología, el modelo de juego, la manera de competir con ellos y el bloque. La prueba es el partido del año pasado y el de esta temporada a pesar de perder. Se tiene que ver más que nunca nuestro ADN. Es el momento ideal, en una final y en un Clásico. Estamos extramotivados».

Xavi se moja sobre la polémica falta de Christensen

El entrenador también destacó a Joao Felix, clave en la recta final: «Ha entrado muy bien, como Pedri, que lo aclara todo. Los tres cambios han ido fenomenal y para eso están los futbolistas, para sumar cuando se les requiere». También habló del plan de Pedri: «Está muy bien y es una gran noticia para el domingo».

Sobre la idea de juego, explicó que «no descarta nada». «Ahora hay que competir y ya miraremos la manera de competir ante un superequipo como el Real Madrid. Es difícil ganarles, pero tenemos el ejemplo del año pasado». «Con Ancelotti tengo muy buena relación. Es un grandísimo entrenador. No sé quién ha ganado más de los dos, pero lo que sí sé es que será un partido muy difícil contra el Real Madrid», comentó.

Además, habló sobre el físico del Real Madrid: «Será una final diferente. La igualdad que hay entre los dos equipos se verá el domingo, espero. Han cambiado el sistema. La clave será controlar el partido».

«En directo me parecía falta de Andreas, sinceramente, pero en la repetición se ve que no hay nada. La expulsión también pude ser. El árbitro a veces nos beneficia, a veces nos perjudica… No creo que haya sido decisivo», afirmó sobre la acción más decisiva del partido, mientras que Arrasate tiene la sensación de distinto criterio en las faltas: «No he tenido esa sensación. La falta en directo la hubiera pitado, luego con la repetición no».