Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, compareció en rueda de prensa tras perder la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona. El técnico del conjunto navarro comenzó su intervención asegurando tuvieron sus momentos: «En estos partidos necesitas eficacia y ese gol marcó la balanza, porque arriesgamos mucho. Hemos tenido sensación de rabia, porque nos pudimos adelantar».

Sobre la polémica del primer gol fue claro: «Nos sentimos perjudicados porque el criterio fue muy diferente. Esa falta no tiene que ser revisable, pero es falta. Nos sentimos perjudicados porque fue determinante para el partido». «Si hay árbitros que deja jugar me parece perfecto, pero ha sido para uno sí y para otro no. Nos sentimos perjudicados», aseguró.

«No estoy para valorar la temporada, estoy para valorar el momento. No voy a decir que la victoria del Barcelona haya sido injusta, pero marcó el partido una jugada. El primer semestre no ha sido bueno, esperemos que el segundo sí», explicó.

También le dio las gracias a la afición, «que se le escuchó». «El miércoles tenemos otro partido importante donde queremos dar nuestra mejor versión», añadió.

Arrasate lamentó el fallo de Ante Budimir en la primera parte: «No se sabe qué puede pasar, pero hay que ser eficaces. Terminamos el partido con 4-4-2, pero fue en los últimos minutos. Fue una pena».