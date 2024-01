Como un jeque: la imagen viral de Laporta en el palco durante el Barcelona-Osasuna

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, protagonizó una imagen de lo más viral en el palco al inicio del partido de los suyos contra Osasuna. El catalán se sentó en solitario y como un jeque en un sillón del estadio de Riad para presenciar la semifinal de la Supercopa de España, en la que el Barça se juega el pase a la final.

La fotografía de Laporta en el palco pasó a estar en boca de todos rápidamente, ya que cuando le apuntó la cámara y se dio cuenta se tapó la camisa con su chaqueta. El encuentro en Arabia Saudí apenas había comenzado y el ejecutivo ya destacaba en las redes sociales ante la avalancha de reacciones a la imagen.

laporta got caught on camera and fixed his posture LMAO pic.twitter.com/eYdal3fYkr

— kaela ⚭ (@14jfse) January 11, 2024