Xavi: «Contra el Rayo será difícil porque el campo es más pequeño de lo normal»

El Barcelona busca dar un paso más hacia el título de Liga en Vallecas, contra el Rayo Vallecano, en el partido correspondiente a la jornada 31. Antes de viajar a la capital, Xavi Hernández atendió a los medios y dejó claras las dificultades que presentará el conjunto franjirrojo en su estadio, donde también se refirió a las dimensiones del campo y, como no, al césped. También tuvo palabras hacia Messi y sobre su renovación.

Rayo

«El partido de mañana es complicado. Sé que es un tópico, pero es un campo complicado, más pequeño de lo normal. Es el equipo más intenso, más pesado de la categoría, dicho en el buen sentido. Generamos pocas ocasiones. Todavía no les hemos ganado con nosotros de staff. Este equipo es una roca».

Eric de pivote

«Es una de las opciones, también está Frenkie y Casadó. Veremos, lo decidiremos mañana, pero estuvo bien ante el Elche».

Estadio de Vallecas

«Hemos avisado de que será muy intenso. Es el rival más intenso de la categoría. Son agresivos y las distancias son más cortas porque el terreno de juego es más pequeño. Será difícil».

Dembélé

«El sábado vuelve, igual que Christensen».

Campeones

«Cuando ves la gente en el Camp Nou, en la calle… Saben de las dificultades deportivas e insitucionales por las que hemos pasado. No hay nada ganado aún. Si ganamos la Liga será la rehostia».

Golpe en la mesa

«Cada victoria nos da más tranquilidad, cada jornada que pasa, es una menos. Tenemos una distancia significativa, pero no definitiva. Cada victorias es un golpe sobre la mesa, un pasito más».

Ganar 1-0

«No pienso en los goles encajados, ni en superar el récord de victorias por 1-0, ni en llegar a los 100 puntos. Acuérdate de dónde veníamos el año pasado».

Messi y la ayuda de Tebas

«No sé si Tebas los permitirá, la pregunta debe ir para él. Dentro de las normas, hay que cumplirlas».

Distracciones

«Entiendo todas las circunstancias. Nuestro principal objetivo era el de ganar la Liga. Lo que no puedo controlar, no me interesa demasiado. El barcelonismo va a valorar mucho si ganamos la Liga».

Distancia con el Madrid

«Ancelotti tiene toda la razón, me lo tomo como un elogio. No es un crítica, dice mucho de lo que estamos haciendo en Liga».

Cena con Messi

«Fui a los postres luego (risas). No me han dicho nada. Estamos pendientes del Rayo Vallecano».

Entrenar a Messi

«Es una hipótesis y no la contemplamos. Estamos pendientes de ganar la Liga. Me gusta hablar de Leo, pero ahora no es el momento».

Apodo de jardinero

«Me da la risa. Lo del jardinero es de hace muchos años. Mejor jardinero que otra cosa. Me lo tomo a broma. Dentro de unos años pensaremos en cosas como cuando no había tiempo efectivo, el césped alto o encharcado».

Identidad del Barça

«La recuperamos. Estuvimos bien, con paciencia, un poco mejor en la segunda parte que en la primera. Vimos un buen Barça. Mañana será difícil mostrar nuestra identidad. No visualizo un partido brillante del equipo, ojalá sí».

Su renivación

«Tengo un año más de contrato. Hemos estado hablando con el presi, tengo muy buena relación. Todo va bien, no habrá ningún tipo de problema».

Ter Stegen

«Para mí ya era una ventaja conocerle de antes, fui compañero suyo. Es muy perfeccionista. Sabía que tenía que mejorar y lo ha hecho. Para mí, es el mejor portero del mundo y más para nuestro juego».

Cálculos para ganar la Liga

«No lo he pensado. Deseo ganarla, pero tenemos que ir con calma. Prefiero ganarla en casa, pero me da igual. El objetivo es ganarla».

Gavi

«No me ha dado la sensación de que le peguen más. Él no huye del contacto. Es fícisamente muy fuerte. Le decimos, cuando tiene una amarilla, que tenga cuidado. El otro día, con una desde el minuto 1, aguantó bien».

Ganar

«Si ganamos los nueve puntos que vienen, está prácticamente, pero hay que hacerlos».

Medida del césped en Vallecas

«Espero que esté en la medida reglamentaria y jugando a las 22.00 horas, a nosotros nos favorece».