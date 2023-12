Xavi Hernández salió en defensa de su equipo asegurando que el Barcelona dio la cara frente al Girona en un partido igualado que decantó la mayor efectividad de su rival. El entrenador azulgrana ha querido hacer un llamamiento a la calma recordando que su equipo todavía está «en construcción» y recordando que la temporada pasada ya consiguieron rehacerse en un momento similar.

«Es un golpe duro porque hoy teníamos muchas esperanzas de colocarnos a un punto del Girona y a dos del Madrid, pero ahora estamos a siete del Girona y a cinco del Madrid. Esta es nuestra en realidad. Este es un Barça en construcción, ya lo he dicho muchas veces, aunque se me ha criticado. La construcción tiene estas cosas, das un paso atrás para dar dos hacia adelante. Sigo siendo positivo, confío en las cosas que estamos haciendo. Hoy nos ha salido cruz, pero podía haber salido cara. Hay que seguir por este camino, no dudar ni temblar en ningún momento. Hoy nos hemos hecho un mal partido, pero nos llevamos un resultado malísimo. El año que viene también nos dieron un mazazo y nos llevamos dos títulos», recordó Xavi.

Preguntado por su rival, reconoció que «tiene mucho mérito lo que está haciendo el Girona». «Está líder, ya venía como líder y hoy lo es más. Nos saca siete puntos de ventaja y es muy merecido. El trabajo que está haciendo tanto Míchel como sus jugadores es espectacular», se rindió.

En cuanto al desarrollo del partido en Montjuic, recalcó que «fue muy parejo y se decidió por detalles». «Nos han pillado la espalda en el 0-1, hemos marcado el empate, luego en el 1-2 Frenkie no ha ajustado bien y se ha tirado para atrás… Creo que hemos dominado el partido y que hemos estado muy bien, pero el Girona ha puesto el 1-3 y ha sentenciado el partido. Hemos estado bien en el juego y espesos en la efectividad, y eso ha marcado el partido», analizó.

«El Girona ha sido valiente, pero nosotros hemos tenido las ocasiones para ponernos por delante. Ahí ha cambiado el partido. Nuestra propuesta es valiente, presionamos los 90 minutos y eso nos ha pasado factura al final. Ellos han sido más efectivos y ahí ha estado el partido. No tenemos futbolistas para ir de ida y vuelta, pero el Girona te hace esto, tienen jugadores difíciles de sujetar. En la primera parte teníamos que habernos puesto por delante en el marcador», añadió Xavi en declaraciones a DAZN.

Por su parte, Frenkie de Jong reconoció que se trata de «una derrota dura». «No hemos estado bien. El Girona lo ha hecho bien, pero no hemos estado al nivel que tenemos que estar. No hemos estado finos con la pelota, yo tampoco y eso nos ha costado el partido», lamentó.

Respecto a si la Liga está ya perdida, el holandés lo negó con rotundidad. «No, estamos a siete puntos, pero queda más de la mitad. Hay tiempo de remontar, pero tenemos que mejorar mucho, Es duro, estamos muy decepcionados. Tenemos que trabajar mucho, duro, remontar y a ver si podemos remontar al final», deseó.