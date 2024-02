Xavi actualiza su lista de excusas con el Big Data y el calendario

Si de algo se han caracterizado las ruedas de prensa de Xavi Hernández esta temporada es de no defraudar a nadie y mostrar sus quejas a base de excusas. Cada vez que el técnico español sale a hablar ante los periodistas sube el precio del pan y más de lo mismo ocurrió este viernes en la previa al choque ante el Getafe. El de Tarrasa añadió una más a su nómina de pretextos. Esta vez fue el calendario, pero antes lo fue el Big Data, los horarios, el césped… ¡y hasta el sol!

Corrían las 13:00 horas de la tarde de este viernes cuando Xavi Hernández aparecía en rueda de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El técnico español comenzaba elogiando a Bordalás y a su Getafe, pero poco tardaba en lanzar una nueva excusa. Esta vez ha sido el calendario culpando a la Liga de no jugar el domingo o, incluso, el lunes. «Sí, me enfada. Pienso como todos. Creo que habría ido mejor jugar domingo o lunes pero no hay excusas. Hay que ganar. No tiene lógica. Claro que tendría más sentido jugar el domingo o el lunes», decía el español.

Y es que el Barcelona jugó este miércoles ante el Nápoles en suelo italiano y lo hará de nuevo este sábado en Montjuic ante el Getafe a las 16:15 horas de la tarde. Pero Xavi no ha querido mencionar y ha pasado por alto que antes del partido de vuelta de Champions, el Barcelona jugará el viernes 8 de marzo ante el Mallorca. Para Xavi, los casi tres días de descanso no le han sido suficientes para enfrentarse al equipo de Bordalás.

En cada rueda de prensa, Xavi siempre ha tenido algún objetivo al que apuntar. Fue precisamente hace una semana cuando se refirió al Big Data para enaltecer su trabajo: «Según el Big Data seríamos líderes», dijo tras la victoria ante el Celta.

Otras excusas de Xavi

Pero las excusas de Xavi han sido una constante durante los últimos meses. La pasada temporada, el Barcelona visitó el Coliseum de Getafe y puso de excusa al sol. «No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a jugar de noche. No nos gusta jugar con sol. El sol nos molesta y el campo seco no nos beneficia», decía el año pasado tras empatar ante el Getafe.

La prensa no daba crédito de sus palabras y dos días más tarde se reafirmaba en sus palabras: «A mí se me critica por todo y me molesta el sol, por muchos memes que me hagan. Si queremos espectáculo, que se cuide el campo. No me gusta jugar con sol, lo diré igual después de 200.000 memes».

Este año, tras el partido ante el Alavés, Xavi culpó a la prensa:»¿Los pitos? No los he oído, estábamos para animar a los jóvenes. El equipo ha tirado de mentalidad con orden. Buscar soluciones para que los futbolistas se sientan más cómodos. Lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales, esto afecta».

El césped ha sido una de las grandes obsesiones de Xavi, ya no sólo de entrenador, sino también de jugador. Fue esta temporada en la previa al partido ante el Shakhtar Donetsk cuando mostró su rechazo por el mal estado del tapete. «Está irregular, se va levantando con el paso de los minutos, pero no solo para nosotros, también para ellos. Ellos juegan desde atrás y este estado nos lo complicará a todos. Pero es cierto, no está en las mejores condiciones», decía antes del partido ante el Shakhtar Donetsk y que acabaron perdiendo un día más tarde.