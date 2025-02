World Marathon Challenge que está haciendo Verdeliss: 7 maratones, 7 continentes, 7 días

Estefanía Unzu Ripoll, conocida como Verdeliss en redes sociales, sigue forjando su propia historia en la World Marathon Challenge tras conquistar la cuarta carrera en Dubái y firmar, a la vez, su cuarto triunfo de forma consecutiva en la competición, después de rebasar la línea de meta en primer lugar en escenarios tan emblemáticos como son la Antártida, Sudáfrica y Australia. Este 4 de febrero, curiosamente, la prueba arrancará en el Circuito del Jarama, en San Sebastián de los Reyes, Madrid, y seguirá su curso los días posteriores en Brasil y Miami, que será la última sede donde se podrá disfrutar de una competición que está solamente la altura de los mayores atletas del mundo.

Qué es el World Marathon Challenge

La World Marathon Challenge, o más conocida como Week at the Knees, es una competición que consiste en correr 7 maratones en 7 días y en 7 continentes. Tal y como hemos comentado líneas atrás, la dura prueba comenzó el pasado 31 de enero en la Antártida, donde compitieron unos 66 corredores, de los cuales Verdeliss fue la única española. Tras la finalización de la primera maratón, los atletas volaron hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para disputar el segundo duelo, donde también la deportista navarra salió ganadora con un tiempo de 3 horas, 10 minutos y 14 segundos. Perth, en Oceanía, fue la tercera ronda y Dubái, Arabia Saudí, albergó la cuarta y última prueba hasta el momento, donde Estefanía Unzu triunfó en todas ellas. En total, hay un acumulado de más de 300 kilómetros y más de 68 horas de vuelo en tan solo una semana de competición, lo que hace más especial aún y pone en valor la condición física y psicológica de los corredores.

«La recuperación y la adaptación serán claves. Afrontaremos cambios de temperatura brutales, horarios diferentes y descansos limitados en los vuelos. Cualquier problema podría echarlo todo por tierra», reconoció la propia Verdeliss antes de iniciar la competición, haciendo referencia a la dureza real de la competición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de World Marathon Challenge® (@worldmarathonchallenge777)

Cómo entrenar para 7 maratones en 7 días

Verdeliss, en una entrevista para 20 Minutos, desveló los detalles de su preparación para el World Marathon Challenge y reconoció que no es «nada estricta» porque, básicamente, es ella su propia entrenadora: «No soy nada estricta, principalmente porque yo soy mi propia entrenadora. Me escucho y cuando estoy muy cansada duermo. Cuando tengo más energía, me meto un entrenamiento más cañero y me voy autorregulando. Tengo una cinta de correr en casa, la operativa es mínima. Subo unos pocos peldaños, corro y no dependo de nada más».

Por otro lado, aseguró que cuenta con la ayuda de su padre para entrenar la parte de fuerza y añadió que «no le gusta nada», pero es «importante para evitar lesiones»: «Para la fuerza, como no me gusta nada, aunque es muy importante para evitar lesiones, es mi padre quién me lo lleva. Se presenta en mi casa dos veces por semana. No me puedo escaquear y hace de entrenador personal».

Cuántas personas han completado el World Marathon Challenge

Desde el pasado año 2015, un gran número de atletas y corredores han podido completar una de las competiciones más duras del mundo. Además, han marcado récords que, hasta el momento, siguen vigentes y serán muy difíciles de superar, como, por ejemplo, el conquistado por Dan Little, en 2023, que se convirtió en la persona de mayor edad, con 80 años, en completar la prueba. Según la página web oficial de la World Marathon Challenge, estos son algunos de los récords marcados hasta el momento:

Tiempo promedio más corto en maratón (hombres) : Michael Wardian (EE. UU.): 2:45:57 horas

: Michael Wardian (EE. UU.): 2:45:57 horas Tiempo promedio más corto en maratón (mujeres) – Kristina Schou Madsen (DEN): 3:25:57 hrs

– Kristina Schou Madsen (DEN): 3:25:57 hrs Duración más corta (hombres) : Kyle Vogt (EE. UU.): 3 días, 9 horas y 38 minutos

: Kyle Vogt (EE. UU.): 3 días, 9 horas y 38 minutos Duración más corta (mujeres) : Becca Pizzi (EE. UU.): 6 días, 7 horas y 58 minutos

: Becca Pizzi (EE. UU.): 6 días, 7 horas y 58 minutos Primera atleta ciega en superar la prueba: Sinead Kane (2017)

en superar la prueba: Sinead Kane (2017) Hombre de mayor edad (80 años) : Dan Little (World Marathon Challenge 2023)

: Dan Little (World Marathon Challenge 2023) Mujer de mayor edad (67 años) : Gloria Lau (2019)

Todas las carreras del World Marathon Challenge