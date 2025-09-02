Un viejo conocido de Newey desvela una frase sobre el Aston Martin de 2026: «No estarán listos…»

Un viejo conocido de Adrian Newey desveló una conversación con el ingeniero británico, el principal responsable del desarrollo del próximo monoplaza de Aston Martin, ese con el que competirá Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1 2026 en la que será posiblemente su última gran oportunidad de ganar su tercer título por el cambio de reglamento.

El inglés trabaja a destajo en la fábrica de Silverstone por llevar el coche del futuro a la máxima competitividad, aunque los augurios de Ricardo Patrese, uno de sus pilotos en Williams durante la era de los 90, su primera etapa en la categoría, son bastante contradictorios. El italiano es el undécimo con más Grandes Premios en la F1 con 256 carreras disputadas.

El italiano pilotó en 1990 el monoplaza de suspensión inteligente que a la larga acabaría coronando a Nigel Mansell y a Alain Prost, pero más de 30 años después duda de los pronósticos de Newey tras mantener una conversación con el británico, gurú de la F1 e histórico ganador de innumerables títulos de constructores en Red Bull y otros equipos.

«Hablé con Adrian (Newey) en Goodwood a primeros de julio y cree que el próximo año no estarán listos y no generarán expectativas», dijo Patrese en Racing Tipster, una afirmación que sin duda es desilusionante para los aficionados del piloto español. Aun así, no esconde que si finalmente convierte al Aston Martin en ganador será «mucho mejor para él». «Pero fue honesto al decir que no estarían listos para competir por el campeonato», reconoció.

Newey, el AMR26… y Verstappen

Después de tantos años conociéndole, Patrese prefiere no pillarse las manos, ya que Newey podría tener un as bajo el brazo y por eso prefiere que cunda el silencio y el misterio en torno al nuevo Aston Martin de 2026 adaptado al cambio de normas: «Nunca se sabe porque Adrian es increíble. Probablemente, en el fondo, sí espera estar listo el año que viene, pero no quiere decirlo».

Esa última cita sí que es más alentadoras para quienes lo confían todo en la temporada que viene en cuanto a Alonso se refiere, pues es por el momento su último curso con contrato en una escudería de F1. El asturiano cumplió 44 años este verano y es por eso que en los últimos meses se ha especulado con la posible llegada de Max Verstappen a Aston Martin en 2027.

Patrese también abordó este asunto: «También dijo que no están listos aún para fichar a Verstappen el año que viene porque no cree que puedan darle un coche ganador. Esto es lo que dice». El italiano prefiere esperar «qué sale a la luz finalmente» del AMR26 para así elaborar pronósticos más sólidos. Sin duda, si este acaba yendo bien el holandés se convertiría en una opción real del equipo inglés.