Jessica Goicoechea eclipsó a propios y extraños en la gala de los Grammy Latino celebrada en Sevilla con un vestido imposible que está dando mucho juego en redes sociales. La influencer y modelo, catalogada por muchos como la ‘mujer más sexy del mundo’, llegó acompañada de su pareja, el futbolista del Real Betis Marc Bartra. Su atuendo no dejó indiferente a nadie, dejando muy poco a la imaginación pero sin perder la elegancia para una cita así.

La joven ha revolucionado a todos en las redes sociales. Muchos medios de comunicación dedican espacio a ella pese a ser una invitada más del evento, y es que el vestido que eligió para pasear por la alfombra roja junto al defensa verdiblanco ha cautivado a todos. La empresaria y creadora de contenido consiguió, como siempre, acaparar todas las miradas con un look de vértigo.

Jessica Goicoechea and Marc Bartra attend the 24th Annual Latin GRAMMY Awards. pic.twitter.com/fnhvAESWCW — @21metgala (@21metgala) November 16, 2023



La catalana de 26 años fue fiel a su estilo y apostó por un vestido largo muy sexy con el que triunfó luciendo figura y mostrando al mundo unos abdominales perfectos que seguro que le ha costado muchísimo tiempo y esfuerzo conseguir. Un vestido firmado por Ze Garcia, una marca de alta costura ‘made in Spain’ en la que ella ya ha confiando otras veces antes al igual que han hecho un gran número de celebrities de nuestro país.

Con un escote redondo y una apertura que permitía ocultar estratégicamente la zona del pecho de Jessica, el vestido se encajaba a al perfección a su cuerpo y le permitía jugar con el contraste de ir absolutamente tapada por la espalda, las piernas y los brazos gracias a una mangas largas del mismo tejido, y enseñando el torso compelto salvo el pecho.

Horas antes, Jessica Goicoechea también dio mucho que hablar porque acudió a los ‘Premios Mujer del Año’ de Harper’s Bazaar luciendo un look impresionante, un diseño de color negro ajustado al cuerpo, negro transparente con bordados florales por todo el cuerpo. Bajo el vestido, Jessica Goicoechea no llevó sujetador, demostrando así su seguridad en sí misma y ese empoderamiento femenino del que ha hablado en otras ocasiones.

Y es que a la catalana no le afectan las críticas que recibe por enseñar su figura en este tipo de eventos o a diario en sus redes sociales: «Me da completamente igual. Si a mi me apetece posar así o vestirme de tal manera, lo voy a hacer y punto. Si me sexualizo, pues ok. No lo hago por atraer a nadie, lo hago porque yo me siento bien y me gusta como voy vestida y ya está. Cada uno es como es, tampoco me meto con una persona que es todo lo contrario. Una persona que se quiera mostrar un poco más es libre de hacer lo que quiera. Vive y deja vivir».