El verdugo de Hamilton se despide de la Fórmula 1 para ponerse a estudiar

Nicholas Latifi siempre tendrá un sitio especial en la memoria de los aficionados de la Fórmula 1. Es un piloto que nunca soñó con las victorias, ni siquiera estuvo cerca de hacerlo, pero sí que logró convertirse de rebote en el juez inesperado del Mundial 2021, el primero que ganó Max Verstappen. Ahora, el canadiense, cansado de la falta de oportunidades, ha anunciado su su retirada con apenas 28 años para matricularse en una prestigiosa escuela de negocios inglesa.

«Esta decisión puede parecer sorprendente para mucha gente. La transición a otra categoría (del automovilismo) podría parecer lo más obvio. Sin embargo, sabía que siempre habría una vida para mí después de las carreras y he decidido que ahora es un buen momento para prepararme para ello. Esta decisión no implica necesariamente un adiós al mundo de las carreras para siempre. Las carreras han sido mi vida desde los 13 años y siguen siendo algo que me apasiona», comunicó públicamente Latifi.

El norteamericano ya ha aprobado su programa de ingreso en el London Business School (LBS), donde cursará un programa MBA a partir del próximo mes de agosto. «No me he perdido ni una carrera de F1 esta temporada, pero es el momento de cambiar. Estoy muy ilusionado con esta nueva aventura y quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera», añadió.

De esta forma, la Fórmula 1 pierde definitivamente a uno de esos pilotos que logran quedar en la memoria colectiva sin lograr ni un solo éxito. Su accidente en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021 cambió por completo el desenlace de aquel campeonato y brindó el título en bandeja a Verstappen, que no desaprovechó aquella oportunidad y dejó con la miel en los labios a Lewis Hamilton. Aquel día, el británico fue el gran damnificado y probablemente ya nunca vuelva a tener tan cerca la posibilidad de coronarse por octava vez en la F1.