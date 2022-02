Lewis Hamilton era uno de los protagonistas más esperados en el Circuito de Cataluña. Después de un invierno donde llegó a coquetear con la idea de abandonar la Fórmula 1, el heptacampeón mundial volvía a aparecer bajo los focos, aunque el trabajo sobre el W13, la nueva ‘flecha plateada’, se lo ha dejado por el momento a su nuevo compañero George Russell.

Donde sí reapareció fue en la sala de prensa del circuito barcelonés para protagonizar una imagen muy curiosa. Hamilton compartió escenario con sus dos inesperados ‘verdugos’ en el último Gran Premio de Abu de Dabi, ese que le privó del octavo título mundial: Sergio Pérez y Nicholas Latifi.

‘Checo’, socio de Max Verstappen en Red Bull, frenó durante varias vueltas a Hamilton y ayudó a que su compañero de equipo conquistara el título mundial. Sin embargo, de nada habría valido la labor del mexicano sin la irrupción en Yas Marina de Latifi, cuyo accidente dio entrada al polémico coche de seguridad que declinó la balanza y, a la postre, se acabó llevando por delante al director de carrera Michael Masi.

«Ya he pasado página de todo lo ocurrido y estoy centrando en el nuevo año. No tiene sentido volver a mirar atrás. Solo vale la pena mirar hacia adelante», quiso zanjar Hamilton, sin esconder que llegó a pensar en la retirada. «A final de cualquier temporada, cuando tienes mi edad por supuesto que te planteas tu futuro. Pero estaba comprometido con el equipo, amo mi trabajo, así que, ¿por qué dejarlo? Me siento más fresco que nunca», avisó.

Además, el inglés se mostró muy tranquilo e incluso bromeó con el cámara del evento para que abriera el plano y se pudieran ver los patrocinadores que adornaban su camiseta. «¿Por qué iba a estar preocupado? Hemos ganado el Mundial de constructores ocho años seguidos. Mi equipo no comete errores», finalizó con tono socarrón.