La verdadera casa de Guardiola: triplicará su tiempo en el Manchester City respecto al Barcelona

Pep Guardiola continuará, como mínimo, hasta 2026 en el Manchester City. El club citizen confirmó este pasado jueves la renovación del entrenador catalán que, de cumplir su contrato y ampliarlo hasta 2027 con el año opcional que han pactado, podrá llegar a cumplir 11 años como entrenador en el Etihad Stadium, casi triplicando su estancia en la que fue su casa, el Camp Nou, donde sólo aguantó cuatro temporadas en el Barcelona antes de irse al Bayern de Múnich.

«Esta renovación permitirá a Pep superar una década como entrenador del Manchester City y le dará la oportunidad de seguir reescribiendo los libros de récords de los entrenadores», rezaba el comunicado del Manchester City, en el que anunciaban el acuerdo y la satisfacción por acordar esta ampliación en un momento delicado para la entidad citizen, en medio de un juicio y cuando los resultados deportivos están siendo más irregulares.

Pero el acuerdo está ahí y Pep Guardiola cumplirá previsiblemente una década como entrenador del Manchester City, 10 años en el banquillo del Etihad Stadium, que pueden ser 11 con el año extra contemplado, hasta 2027. El catalán está haciendo de Manchester su casa, su fortín, un periplo que trasciende cualquier otra aventura previa, sin parangón con su etapa en el Barcelona o en el Bayern de Múnich.

De hecho, Guardiola se quedaría muy cerquita, a una temporada, de triplicar su estancia en Manchester a lo que aguantó en Barcelona. El catalán siempre ha manifestado que la entidad culé es un club difícil, de alta exigencia, donde las dificultades, por muy bien que vayan las cosas –sobre todo teniendo en cuenta los años de éxito que protagonizó el de Santpedor allí–, siempre habrá críticas y dudas sobre el proyecto.

Guardiola parece haber encontrado la comodidad para dirigir y conformar un proyecto sólido en el Manchester City, donde pese a los últimos acontecimientos, con el club en la diana por la Premier League por su gestión económica, ha decidido seguir.

«Desde el comienzo de la temporada he estado pensando mucho. Pensé que (esta temporada) debería ser la última. Pero con los problemas que tuvimos el mes pasado, sentí que ahora no era el momento de irme. Hubiera defraudado al club», confesó Guardiola tras el acuerdo, desvelando que «cada vez que firmo un contrato, digo ‘vale, los dos últimos’, y después de renovar el contrato dije ‘vale, los dos últimos’. Sinceramente, creo que ahora mismo mi equipo y yo merecemos estar aquí. No soy arrogante, pero es la verdad».

La realidad es que el proyecto que ha forjado Guardiola en el Manchester City nunca pudo tomar forma en el Barcelona. El catalán hizo despertar de nuevo al Barça en una de sus épocas doradas, pero la presión, la prensa y la competencia con el Real Madrid le desgastó hasta tal punto que solo pudo estar cuatro años en el Camp Nou. Guardiola ha reiterado en diferentes ocasiones que no pasa por su cabeza volver a entrenar al Barcelona en lo que le queda de carrera. «Ya somos mayores…», fue su alusión el pasado verano cuando fue cuestionado por última vez…