Guardiola cuenta toda la verdad sobre su renovación con el Manchester City: «No podía irme…»

Pep Guardiola continuará siendo el entrenador del Manchester City hasta el año 2026 con opción a renovar otro más. Todos los caminos, esta vez, apuntaban a que el técnico catalán iba a dejar la disciplina británica para encaminar una nueva aventura. Pero no ha sido así y Guardiola continuará siendo el entrenador del cuadro citizen.

Tras cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones, el Manchester City pasa por su crisis deportiva más severa tras la llegada de Pep Guardiola al equipo inglés. Por ello, el entrenador catalán no ha querido «decepcionar al club» y se ha quedado. Esa es la razón por la que se ha quedado, ya que había planeado marcharse a final de esta misma temporada.

Los citizens vuelven del parón internacional de noviembre con ganas de levantarse de una crisis sin precedentes en un Manchester City que ha sido durante los últimos años un rodillo en casi todas las competiciones. El equipo de Guardiola arrastra cuatro derrotas consecutivas. Dos en Premier, una en la Carabao Cup y otra en Champions League. Perdió el club británico contra el Tottenham, luego en casa del Bournemouth, posteriormente cayó 4-1 en casa del Sporting Club de Portugal y finalmente en casa del Brighton. Todos fuera del Etihad Stadium.

El Manchester City ha trabajado mucho durante los últimos meses en intentar convencer a un Pep Guardiola que se ha pensado mucho si continuar o no. Pero finalmente, esta crisis de resultados, paradógicamente, ha sido definitiva en su decisión para quedarse.

Guardiola cuenta la verdad sobre su renovación

«Desde el comienzo de la temporada he estado pensando mucho. Pensé que (esta temporada) debería ser la última. Pero con los problemas que tuvimos el mes pasado, sentí que ahora no era el momento de irme. Hubiera defraudado al club», confirmó Pep Guardiola tras hacerse oficial su renovación.

«Cada vez que firmo un contrato, digo ‘vale, los dos últimos’. Y después de renovar el contrato dije ‘vale, los dos últimos’. Sinceramente, creo que ahora mismo mi equipo y yo merecemos estar aquí. No soy arrogante, pero es la verdad», valoró el técnico catalán.

«Nos merecemos la oportunidad, después de cuatro derrotas seguidas, de intentar recuperarnos y revertir esta situación. Tenía la sensación de que debíamos tomar las decisiones correctas para el futuro. Disfruto estando aquí. Me gusta mi trabajo. En el momento en que no tenga esa sensación, incluso estando bajo contrato, llamaré a mi presidente y director ejecutivo para decirles que lo mejor para el club en este momento es que me tengo que ir», dijo el técnico citizen.

«En el fútbol no se puede ganar siempre. Esta temporada ya hemos ganado una (la Community Shield) y quizá no ganemos las otras, pero ese no es el problema. El problema es qué viene después, qué decisiones tenemos que tomar para seguir ahí, para seguir siendo un buen equipo. Los aficionados tienen que empujarnos para ganar de nuevo. Algunos estarán encantados como yo, pero otros pueden pensar que es suficiente. Los conozco a todos, nos conocen muy bien y nunca nos rendiremos. En los últimos partidos estuvimos ahí. Todavía tenemos que ajustar algunas cosas, pero espero que suceda», culminó Pep Guardiola.