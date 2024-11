Terremoto en la Premier con el Manchester City: 16 equipos votan en su contra

El Manchester City no pasa por su mejor momento en el campo (antes del parón por selecciones acumuló cuatro derrotas consecutivas) ni tampoco fuera del terreno de juego. En pleno juicio por las 115 irregularidades financieras que le puede provocar al club entrenado por Pep Guardiola un descenso de categoría (entre las posibles sanciones), el City se ha llevado un buen rejonazo este viernes de la Premier (y la mayoría de los equipos que la componen) por el asunto de las reglas de ingresos patrocinados, lo llamado de forma oficial Transacciones entre Partes Asociadas en la liga inglesa.

El rejonazo al City llega porque hasta 16 equipos de la Premier han votado a favor de cambiar las reglas sobre estos ingresos patrocinados, algo totalmente novedoso en Inglaterra y algo que va en contra de lo que defendía el Manchester City. El club propiedad de los Emiratos Árabes Unidos judicializó el caso, que llevó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo que provocó una guerra interna en la Premier.

El caso de las reglas de ingresos patrocinados se trata de garantizar que los clubes de la Premier no puedan beneficiarse de acuerdos comerciales o reducciones de costes que no correspondan al valor justo de mercado en virtud de las relaciones con las partes asociadas. En la práctica y en resumen, esto significa que no se permite a los clubes de la Premier inflar sus patrocinios con empresas relacionadas con la propia entidad.

El varapalo es importante para el City porque además de quedarse prácticamente solo en la Premier con esta lucha, el club que entrena Guardiola fue con todo para pelear contra la organización de la liga inglesa, ya que consideraba que era una cruzada contra ellos. Denunciaron «daños y perjuicios», judicializaron el caso, consiguiendo pararlo… hasta ahora.

Meses después, el City pierde contra la Premier y respecto a los otros 19 equipos que componen la primera división inglesa, el City sólo logró el apoyo de Aston Villa, Newcastle y Nottingham Forest, conjuntos que también tienen capital extranjero y que se veían beneficiados por este tipo de contratos.

La Premier acota los negocios del City

«Estas reglas se introdujeron para proporcionar un mecanismo sólido para salvaguardar la estabilidad financiera, la integridad y el equilibrio competitivo de la Liga», cuenta la Premier, que da así un importante rejonazo al City, ya que era habitual que hiciera patrocinios con empresas de los Emiratos Árabes, país al que el propio club inglés pertenece.

El City además se queja del sistema con el que se aprueba todo en la Premier, que es un modelo de 14 votos. Es decir, si 14 equipos de la Premier (de los 20 que son) votan a favor de algo, eso se aprueba. Y para el City eso es injusto y no democrático. Estas reglas de ingresos patrocinados se aprobó con 16 votos a favor y el City inició esa cruzada judicial.

Cabe señalar que este asunto nada tiene que ver con el principal juicio en el que está inmerso el Manchester City, que es el de las presuntas 115 infracciones financieras que le imputan y que amenaza con una grave sanción al club inglés, que puede ir desde pérdida de puntos a un descenso de categoría.