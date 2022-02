El Barcelona visita Mestalla para enfrentarse al Valencia en el partido correspondiente a la jornada 25 del calendario de la Liga Santander. Ambos conjuntos prometen protagonizar un auténtico partidazo, ya que se trata de un clásico del fútbol español y, aunque no lleguen en su mejor momento ninguno de los dos clubes, siempre que se miden sobre el terreno de juego podemos ver goles, grandes jugadas, un ambientazo y también polémicas.

Los hombres de Xavi Hernández viajan a un estadio siempre complicado como lo es Mestalla. Allí tendrán que buscar la victoria después de los dos últimos empates consecutivos, uno en el derbi catalán frente al Espanyol y otro en Europa League contra el Nápoles. Este, además, será el segundo choque seguido que el Barcelona tendrá que jugar lejos del Camp Nou y tendrán que pelear para llevarse los 3 puntos a la Ciudad Condal para mantener esa cuarta plaza que les permite estar en la próxima Champions League.

Este será el último partido en el que Dani Alves tendrá que cumplir sanción. El lateral brasileño vio la roja directa por una durísima entrada sobre Carrasco en la victoria frente al Atlético y ahora Xavi tendrá que meditar si saca de inicio en Mestalla a un Dest en el que no confía o en Mingueza, que fue titular ante el Nápoles pero tiene una notable falta de ritmo por lo poco que ha jugado en estos últimos meses.

Uno de los nombres propios del encuentro será Ferran Torres, que acabó desolado en el 1-1 frente al Nápoles por todas las ocasiones claras que falló. Quién sabe si se las estaba guardando para su visita a Mestalla para medirse a su ex equipo, del que no salió bien y el público no comprendió su marcha. Le toca volver a casa a uno de los flamantes últimos fichajes del Barça, que apunta a volver a ser el líder del ataque azulgrana en este choque que será tan especial para él.

El Valencia llega a este encuentro ubicado en posiciones de media tabla. Casi a la misma distancia de Europa que del descenso, los de Bordalás están en tierra de nadie, pero aún así tienen que seguir yendo a competir porque queda mucha Liga Santander y una buena racha de resultados te valdría para meterte en la lucha por puestos europeos, como también una mala dinámica te manda a acabar peleando por la permanencia.

Horario del partido de Liga Santander

El Barcelona se enfrenta al Valencia en el partido de la jornada 25 de la Liga Santander a partir de las 16:15 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde se juega el Valencia – Barcelona?

El estadio de Mestalla acoge este domingo 20 de febrero a las 16:15 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander entre el Valencia y Barcelona

¿Dónde ver por televisión y online el partido?

El Valencia – Barcelona se podrá ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en directo del partido de la jornada 25 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Valencia – Barcelona desde una hora antes del arranque del mismo.

¿Quién arbitra el Valencia – Barcelona?

El colegiado designado para el partido de Mestalla de este domingo entre Valencia y Barcelona es Carlos del Cerro Grande. En el VAR estará José María Sánchez Martínez.