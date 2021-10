Samuel Umtiti sigue sin contar con un solo minuto por parte de Ronald Koeman en lo que va de temporada, aunque se encuentra físicamente bien y con ganas de aportar al equipo. En el Barça hay gran competencia en el puesto de central y no hay plaza para el francés, que rompió su silencio y repasó la actualidad del equipo y su estado personal en medio de este trayecto por el desierto que espera que acabe lo antes posible.

Umtiti habló en Mundo Deportivo y mostró sus ganas de darle la vuelta a la situación. «Voy a seguir luchando para demostrar a todo el mundo que estoy bien y que puedo jugar y ayudar al equipo como todos. Estoy muy bien y espero que podamos ganar algún título esta temporada y lo tenemos que tener en la cabeza», analizó el defensor galo.

Después de varios años en el Barcelona, Umtiti se declaró al que considera el club de sus amores. «Amo a este club, pero es cierto que me he sentido solo. Me dolieron los silbidos en el Gamper. Nunca pensé que me pasaría. Yo amo a este club. Pitar no sirve de nada».

Pese a no contar para Koeman, Umtiti no se plantea marcharse en el mercado de invierno en busca de minutos. «No me planteo irme en enero, quiero triunfar aquí. No me veo en otro sitio. Mi intención es cumplir el contrato. Estoy esperando tener una oportunidad para demostrar que estoy muy bien, aunque está siendo un poco duro».

«Nadie sabe lo que he hecho y lo que hago. Los entrenamientos que hago, las dobles sesiones… Soy un trabajador. El fútbol es mi vida, el Barcelona es mi vida. Al final tenía que trabajar más que todo el mundo. Como yo no hablo, la gente piensa que no hago nada, que estoy en el sofá todo el día sin hacer nada pero en casa trabajo, entreno todos los días», reivindicó sobre su trabajo día a día en la ciudad deportiva.

Pese a que no le ha dado un solo minuto, Umtiti no tiene reproches hacia Koeman. «No tengo ningún problema con el entrenador. Es que no puedo pedir nada, porque el míster toma las decisiones y yo tengo que aceptarlas. Yo debo entrenar y demostrar que estoy bien. ¿Pedir algo? No lo haré y creo que no se debe hacer. Debo demostrarlo en el campo».

«Estoy bien. Estoy mejor que cuando llegué al Barça. Lo único que me falta es el ritmo de los partidos. Estoy muy bien. He cambiado todo… Los entrenamientos, mi dieta. Estoy más fuerte y más rápido que antes», completó un jugador con ganas de jugar y de demostrar su nivel en un club de élite.