El calvario de Samuel Umtiti en el Fútbol Club Barcelona parece no tener fin. El defensor francés perdió hace tres años su condición de indiscutible y las lesiones y la incapacidad de ganarse la confianza de sus entrenadores han acabado con su caché. Dentro del desolador panorama que provoca su caída –su valor de mercado ha pasado de 70 a 5 millones–, el galo cuenta con un comodín que podría tener que activar y que reside en su vinculación con Gerard Piqué, uno de los grandes interesados en que Umtiti vuelva a ser el que era y salga del ostracismo.

Umtiti está representado por la compañía AC Talent, dirigida por el empresario valenciano Arturo Canales. Este conocido agente es también el de Gerard Piqué, pero además, es una de las personas de mayor confianza del veterano futbolista del Barcelona, al que le une una magnífica relación personal y vínculos en el mundo empresarial.

No en vano, Canales y Piqué colaboran en proyectos empresariales, donde ambos son referencias, ya sea en términos de asesoría e incluso relaciones más cercanas, como sucediera con la empresa Kerad Games, fundada por Piqué antes de la creación de Kosmos Global Holding y que terminó su proceso de liquidación en enero de 2021. Los liquidadores de la compañía, que fueron revocados del cargo una vez extinguida, eran el padre de Gerard, Joan Piqué, y el propio Canales.

Arturo Canales cuenta con una carrera prolífica en la representación, como demuestra su trabajo en la multinacional IMG, en la que permaneció hasta 2012, y la dirección de AC Talent Sports, que maneja o ha manejado las carreras de futbolistas de élite como Dani Parejo, Ivan Rakitic, Lucas Vázquez o los mencionados Umtiti y Piqué.

Piqué inicia la campaña

Tanto Piqué como sobre todo Canales están muy interesados en que uno de los activos de la agencia como es Umtiti vuelva a su nivel y opte a un contrato importante, después de ver como su cabeza iniciaba una cuesta abajo sin frenos –de momento– allá por 2018. Por el momento, el futbolista francés no cuenta para Koeman y no ha sumado un solo minuto en lo que va de temporada, amén de que el Barcelona intentó rescindirle el pasado verano para tratar de subsanar sus cuentas.

El panorama no es halagüeño para Samuel, pero contar con Piqué como aliado le puede reportar beneficios tanto en el vestuario, como de cara a la directiva o incluso públicamente. El ‘3’ ya defendió a su compañero ante los medios con unas palabras que tuvieron una repercusión considerable. «Está cumpliendo el contrato con todas las obligaciones. La gente tiene que ser empática. La actitud es impecable. No se ha perdido nunca un entrenamiento», espetaba Piqué hace poco más de un mes, tras las críticas del público a Umtiti. «Si estuviera en otro club estaría haciendo lo mismo que él», completó entonces Gerard, que no lo tendrá fácil para ayudar a su compañero… y a su socio.