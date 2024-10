Alexandra Ianculescu es una ex patinadora de velocidad que representó a Rumania en diversas competiciones internacionales de alto nivel, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Nacida en Rumania y criada en Canadá, su carrera deportiva comenzó a temprana edad, destacándose en el patinaje de velocidad sobre hielo, aunque después también probó suerte en el mundo del ciclismo.

Tras retirarse del patinaje, Alexandra Ianculescu decidió explorar nuevas direcciones en su vida personal y profesional. Entre ellas, decidió iniciarse en la creación de contenido para plataformas de suscripción para adultos, como OnlyFans, donde comparte fotos y videos sin censura. Este giro en su carrera ha sido controvertido y ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y críticos, tanto dentro como fuera del mundo deportivo. Alexandra ha defendido esta decisión como una forma de empoderarse, controlar su imagen y aprovechar nuevas oportunidades económicas.

Ianculescu, que tiene más de 320.000 seguidores en Instagram, ha hablado abiertamente sobre su transición de atleta de alto rendimiento a creadora de contenido para adultos, mencionando que, para ella, se trata de un acto de libertad y autonomía. Afirma que la creación de este tipo de contenido le permite expresarse de manera distinta a como lo hacía en el ámbito deportivo, donde había una presión constante por cumplir con expectativas ajenas. Ahora, dice sentirse más en control de su carrera y vida personal, además de disfrutar de una fuente de ingresos significativa que le da estabilidad económica.

🏅»Alexandra Ianculescu, an Olympics star, has turned to OnlyFans for financial support. 💰Is this a groundbreaking move or a sign of systemic issues in sports funding? #LA2028 #OnlyFans #Olympics pic.twitter.com/92xnkCqQcm — BBC NEWS (WORLD Parody) (@BBCNewsparody) October 7, 2024

La decisión de Alexandra de unirse a plataformas para adultos también ha sido vista como parte de una tendencia más amplia en la que figuras públicas y celebridades, incluidas atletas y modelos, buscan diversificar sus ingresos mediante la creación de contenido para audiencias específicas. En su caso, ha defendido que este trabajo no debe ser estigmatizado y que su trayectoria deportiva y sus logros anteriores no deben verse disminuidos por esta nueva faceta de su vida. Además, ha subrayado que sigue siendo una defensora del deporte y la actividad física.

A pesar de las críticas, Alexandra Ianculescu ha mantenido una actitud positiva hacia su nueva dirección, enfocándose en construir una comunidad de seguidores leales tanto en sus redes sociales como en sus plataformas de suscripción. Sus publicaciones no solo giran en torno a contenido sin censura, sino también sobre su estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y bienestar mental, combinando ambos mundos en una narrativa personal que busca desafiar las normas sociales sobre el cuerpo y la sensualidad.

En resumen, Alexandra Ianculescu ha recorrido un camino poco convencional, pasando de ser una atleta de élite en el patinaje de velocidad a creadora de contenido para adultos. Su historia refleja los desafíos y las oportunidades que enfrentan los atletas después de retirarse del deporte, así como la creciente tendencia de las figuras públicas de controlar su imagen y diversificar sus ingresos mediante plataformas digitales. Aunque su elección ha sido controvertida, Ianculescu sigue comprometida con su propio empoderamiento y libertad personal, utilizando su experiencia para derribar estigmas y redefinir su vida.

«Voy a seguir siendo dueña de ella y usándolo al máximo porque me gusta lo cómoda que me he vuelto en mi propio cuerpo, y como aprendí a amarme de una manera diferente. Puedes ponerme en una caja porque no me conoces. Y eso está bien. Me conozco a mí misma y la gente que me importa sabe cómo soy. Los comentarios no me ofenden porque es un camino que elegí. Por ahora. Vuestras opiniones no pagan mis facturas», concluye.