Cecilia Sopeña es una de las deportistas que decidió en su día abrir una cuenta en Onlyfans para vender contenido exclusivo en la famosa plataforma. La ciclista amateur veía el éxito de sus vídeos en youtube y sus fotos en Instagram, de ahí que apostara por cobrar por ese material, una decisión que económicamente ha sido un absoluto éxito, aunque en lo personal no haya sido todo de color de rosa. Ahora, la de Cartagena se ha hecho viral tras su intervención en una de las actuaciones del famoso cómico Juan Dávila.

Cecilia Sopeña subió al escenario junto a su madre, que también tiene un perfil en Onlyfans, y el humorista no dudó en preguntar a la ciclista cuánto dinero ha ganado desde que vende contenido en la plataforma. Ella no tuvo ningún reparo a la hora de responder y muchos alucinan con la cifra. «Dos años llevo ya. He ganado un milloncito, a base de hacer vídeos bonitos. Y quiero que mi madre también lo haga…». Un millón de euros en apenas dos años, desde que empezó a publicar fotos y vídeos sin censura.



Hace unos meses, la murciana contó cómo decidió dar el paso de abrir un perfil en Onlyfans: «En mi caso, era youtuber de ciclismo y la sexualización a la que yo estaba sometida era gratuita. Yo al principio sufría con mi canal, todo el mundo tendía a hablarme del escote. Al final empezaron a decirme que yo lo hacía por sexualizarme. El contenido en OnlyFans, al principio, era erótico, luego tardé un mes en subir el contenido sexual. He hecho un periodo largo de autoconocimiento para saber que esto lo estoy haciendo porque yo quiero».

«Llegó un cierto punto que ni me fijo en el dinero, he tenido que pasar porque mi familia me rechace. He pagado un precio a nivel social, pero me he alegrado porque no quiero a gente que juzgue. Tengo a media familia bloqueada. Mi tía me ha denunciado a la Policía Nacional por sacar lucro de la sexualización de mi hija, es una rabieta», contaba Cecilia Sopeña sin pelos en la lengua en Telecinco.

Cecilia Sopeña, de profesora a Onlyfans

Una Cecilia Sopeña que decidió aparcar su plaza como profesora de Educación Secundaria y apostar por OnlyFans porque gana muchísimo más dinero en la plataforma trabajando bastante menos, tal y como reconoció hace meses en otra entrevista. «Para qué voy a trabajar si lo que gano en un mes de profesora, lo gano en un día en OnlyFans», aseguraba la joven en una charla. La ciclista influencer abrió su canal de OnlyFans en agosto de 2022 y, desde entonces, los ingresos no han parado de aumentar. «En septiembre de 2022, gané 8.000 euros, en octubre, 56.000 euros, en noviembre, 62.000 euros», contaba con todo lujo de detalles. «Está claro que es una tontería que me coja el trabajo de profesora y me comprometa a hacer el horario cuando puedo ser libre porque en un mes en OnlyFans gano lo mismo que en un año», finalizaba.