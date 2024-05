Cecilia Sopeña es una de las deportistas que decidió en su día abrir una cuenta en Onlyfans para vender contenido exclusivo en la famosa plataforma. La ciclista amateur veía el éxito de sus vídeos en youtube y sus fotos en Instagram, de ahí que apostara por cobrar por ese material, una decisión que económicamente ha sido un absoluto éxito, aunque en lo personal le ha costado más de un disgusto.

Una Cecilia Sopeña que ha concedido una entrevista a Joaquín Prat en Telecinco, concretamente en el programa Vamos a ver, charla en la que ha querido dar su punto de vista sobre la postura del Ministerio de Igualdad en contra del proxenetismo digital: «OnlyFans es como un Facebook, pero para entrar en mi perfil tienes que pagar. Hay cierto tipo de normas con las que hay que tener precaución porque si no te cierran la cuenta, pero casi todo es sin censura, puedes subir cualquier tipo de contenido».

«Hay hasta museos que tienen OnlyFans. Normalmente son personas que quieren una remuneración con su contenido de valor. Hay deportistas de alto nivel que la única manera que tienen de financiarse su carrera deportiva es con un contenido subido de tono, mucho más sexualizado», insiste Cecilia Sopeña en el citado espacio televisivo.

La murciana cuenta cómo decidió dar el paso de abrir un perfil en Onlyfans: «En mi caso, era youtuber de ciclismo y la sexualización a la que yo estaba sometida era gratuita. Yo al principio sufría con mi canal, todo el mundo tendía a hablarme del escote. Al final empezaron a decirme que yo lo hacía por sexualizarme. El contenido en OnlyFans, al principio, era erótico, luego tardé un mes en subir el contenido sexual. He hecho un periodo largo de autoconocimiento para saber que esto lo estoy haciendo porque yo quiero».

«Llegó un cierto punto que ni me fijo en el dinero, he tenido que pasar porque mi familia me rechace. He pagado un precio a nivel social, pero me he alegrado porque no quiero a gente que juzgue. Tengo a media familia bloqueada. Mi tía me ha denunciado a la Policía Nacional por sacar lucro de la sexualización de mi hija, es una rabieta», cuenta Cecilia Sopeña sin pelos en la lengua.

Cuánto gana Cecilia Sopeña