La UEFA suspende todos los partidos en Israel y aplaza el Villarreal-Maccabi de Europa League

La UEFA ha suspendido todos los partidos de sus competiciones en Israel «hasta nuevo aviso». «Después de una evaluación exhaustiva de la situación actual de seguridad en todo el territorio de Israel» por la guerra entre Israel y Palestina, el máximo organismo del fútbol europeo ha optado por aplazar el encuentro de Europa League entre Villarreal y Maccabi Haifa, que debía disputarse el próximo 26 de octubre, al 6 de diciembre.

«Después de una evaluación exhaustiva de la situación actual de seguridad en todo el territorio de Israel, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que no se jugarán partidos de competiciones de la UEFA en Israel hasta nuevo aviso», reza el comunicado emitido por el organismo europeo este jueves. La UEFA ha pedido a la Asociación de Fútbol de Israel y los clubes israelís, Maccabi Haifa y Maccabi Tel Aviv que propongan sedes y estadios alternativos fuera del territorio del país para jugar sus duelos como locales.

Esos estadios alternativos deben de cumplir «con todas las regulaciones aplicables de la UEFA». Por el momento, la UEFA ha anunciado el aplazamiento del Villarreal-Maccabi, previsto para la semana que viene, y se jugará el miércoles 6 de diciembre. Por otra parte, en la Conference League se ha pospuesto el Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk al sábado 25 de noviembre. El encuentro debía disputarse el jueves 9 de noviembre.

Respecto a la Youth League, el Maccabi Haifa juvenil ha comunicado su retirada de la competición para esta temporada, por lo que el Sparta de Praga se clasifica automáticamente para la segunda ronda del torneo europeo. En el choque de ida habían empatado a uno con un gol del conjunto checo en el minuto 96.

Suspendido el Bélgica-Suecia

Por último, la UEFA ha comunicado la suspensión definitiva del partido de clasificación para la Eurocopa 2024 entre Bélgica y Suecia. El encuentro se suspendió en el descanso con 1-1 en el marcador por el asesinato de dos aficionados suecos en un ataque terrorista en Bruselas. Así, el empate a uno se convierte en el resultado definitivo del choque. No obstante el resultado de este partido no iba a afectar a la clasificación para la Eurocopa puesto que los belgas ya estaban clasificados y Suecia no tenía opciones de meterse.

«Para tomar la decisión mencionada, el Comité Ejecutivo tomó nota de que había resultado imposible jugar el resto del partido al día siguiente. Tanto la Real Federación Belga de Fútbol como la Federación Sueca de Fútbol expresaron explícitamente su deseo de no jugar el tiempo restante del partido y de considerar definitivo el resultado del descanso (1-1)», aseguró el máximo organismo del fútbol europeo.

Cabe recordar que el pasado miércoles se disputó en Valencia el choque entre el Maccabi de Tel Aviv y el Valencia Basket de la Euroliga de baloncesto, el que era el primer partido de un equipo deportivo israelí desde que estallara la guerra en el país. Una docena de agentes del Mossad y 700 efectivos de la policía nacional velaron por la seguridad del encuentro, además de hacer unos controles exhaustivos a la entrada a todos los que acudieron a la Fonteta.