Suspendido el Bélgica-Suecia tras el asesinato de dos aficionados suecos en un atentado terrorista

El duelo de clasificación para la Eurocopa 2024 que enfrentaba este lunes a Bélgica contra Suecia se ha suspendido después de que a primera hora de la tarde dos aficionados suecos fueran asesinados en un atentado terrorista en Bruselas. Los jugadores de la selección sueca se negaron a salir al terreno de juego tras el descanso después de conocer la dramática noticia. Posteriormente, la UEFA confirmó la suspensión por motivos de seguridad y miles de aficionados quedaron encerrados en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

Los hechos han ocurrido pasadas las 19.00 horas en Bruselas, cuando un hombre abrió fuego indiscriminadamente con un fusil tipo Kalashnikov al grito de «¡Alahu akbar!» («Alá es grande») causando la muerte a dos personas. Estas personas en cuestión, según informan medios locales, eran dos suecos que estaban en Bruselas para presenciar el partido que enfrentaba a su selección contra Bélgica.

Esta noticia habría sido conocida por los jugadores de Suecia en el descanso del partido contra Bélgica y por ello la selección sueca se habría negado a saltar al campo a disputar la segunda mitad de un partido de fase de clasificación para la Eurocopa 2024 que marchaba empate a un tanto.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 16, 2023