Las cuentas de España para ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa

España está feliz. No es para menos. La victoria contra Noruega le dio la clasificación matemática para la Eurocopa que se celebrará en Alemania el próximo verano. Es el mínimo que se le puede exigir a una selección como la española, pero también es un descanso saber que no tendrán que sufrir más de la cuenta o enfrentarse a peligrosas repescas para estar en la cita germana. No obstante, el que piense que los duelo de noviembre contra Chipre y Georgia serán dos trámites, está muy equivocado.

España debe ganar los dos partidos si quiere ser primera de grupo y, por lo tanto, una de las cinco cabezas de serie. Una seguro será Alemania como país anfitrión y las otras cuatro saldrán de las mejores primeros de la fase de clasificación. Es decir, no todos los campeones de grupo tendrán este privilegio, por lo que los de Luis de la Fuente necesitan sumar 21 puntos y, por lo tanto, ganar los dos partidos.

Hay que tener en cuenta que en los grupos de seis, el de España es de cinco, se eliminan los resultados contra los últimos en los grupos de seis. En consecuencia, España, que en estos momentos es líder porque tiene mejor diferencia de goles que Escocia, será cabeza de serie si gana los dos partidos que restan.

En estos momentos, y a falta de dos partidos, España es quinta, por lo que es cabeza de serie para el sorteo que se celebrará el próximo 2 de diciembre en Hamburgo. Un privilegio que compartiría con Portugal, Francia, Bélgica y Turquía. No obstante, se puede acostar fuera de esa zona de privilegio si Inglaterra se impone a Italia en Wembley. Por este motivo, los dos duelos de noviembre son capitales para mantener este privilegio.

El ránking ahora mismo