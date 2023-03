La UEFA podría no sancionar al Barça a cambio de dejar la Superliga

El Barcelona podría librarse de ser expulsado de las competiciones europeas por el caso Negreira. Los culés ya saben que para ello deben contentar a la UEFA y el punto de encuentro entre ambos actores reside en que el club presidido por Joan Laporta abandone el proyecto de la Superliga que mantiene junto a Real Madrid y Juventus.

«Me cuentan que la UEFA, de la que ya dije hace dos semanas que quieren sancionar con un año al Barcelona por el caso Negreira, podría tomar otro camino. Me dicen que se ha producido una charla de la UEFA con el Barça para que se salga de la Superliga a cambio de perdonarle la vida en Europa», dijo Eduardo Inda en su sección semanal de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

«Algo se tiene que hacer porque una cosa obvia es que el fútbol europeo y mundial no se puede quedar sin sancionar esto deportivamente, puede parecer una invitación a que todos compren árbitros», añadió el director de OKDIARIO en el programa presentado por Josep Pedrerol.

La UEFA ha visto una oportunidad en la situación crítica que vive el Barça para sacar partido para sus intereses. Si la Superliga se queda reducida a dos clubes, Aleksander Ceferin podrá considerar el proyecto públicamente muerto después de que 10 de los 12 clubes que lo abanderaron hayan salido.

El presidente de la UEFA será reelegido en su cargo el próximo mes de abril y quiere anunciar en ese Congreso que las turbulencias que rodearon a la institución en los últimos dos años son ya pasado. El dirigente estuvo en España y pidió información a la Federación para conocer los pormenores del mayor escándalo arbitral de la historia de nuestro fútbol.

Ahora que las relaciones entre Real Madrid y Barcelona no son las mejores después de que el club blanco se personase en la causa Negreira, no hay mal que por bien no venga a la UEFA ante este cisma. Si el club culé acepta marcharse de la Superliga se libraría de una sanción mínima que le apearía de las competiciones europeas según la normativa del propio organismo. Laporta ya tiene la oferta sobre la mesa y una escapatoria mientras la Justicia ordinaria española dicta sentencia sobre un caso que se puede prolongar en el tiempo.