TVE se plantea recuperar a Juan Carlos Rivero para los partidos de España en la Eurocopa

Juan Carlos Rivero podría volver a narrar los partidos de España en la Eurocopa. TVE, que retransmitirá el torneo que se celebra este verano en Alemania, se está planteando recuperar a la voz del fútbol en la cadena pública que fue apartado en 2023 de los partidos del combinado nacional. Actualmente Rivero está al mando en la narración de los partidos de la Copa del Rey.

Juan Carlos Rivero ya narró los partidos de la selección española desde 2007 hasta que el pasado 2023 fue sustituido en sus funciones por el periodista gallego David Figueira, de la redacción de RTVE en Barcelona. Tras menos de un año a la sombra, todo hace indicar que el famoso periodista estará a la narración en los partidos de la selección española en el torneo que se celebra del 14 de junio al 14 de julio en Alemania.

Juan Carlos Rivero ha sido protagonista en los últimos días tras narrar los partidos más importantes de la presente edición de la Copa del Rey. El periodista de TVE se ha convertido en tendencia en los últimos partidos de octavos, cuartos de final y el último de semifinales que enfrentó al Atlético contra el Athletic en el Metropolitano.

Su forma peculiar de narrar y algunos lapsus le catapultaron al número 1 en el puesto de tendencias en las redes sociales. Pese a ello, TVE se mostró firme en su decisión de mantenerlo al frente de la narración y ahora, según publica The Objetive y también Relevo, también se plantea recuperarlo para narrar los partidos de España en la Eurocopa que se disputará en Alemania este verano.

Rivero, España y la Eurocopa

Todo hace indicar que Juan Carlos Rivero estará con España en la Eurocopa y esto se podría hacer oficial próximamente. Sobre las críticas recibidas en las últimas semanas, el periodista dio la cara en una entrevista concedida en Radio Marca en la que dejó claro que ni consume las redes sociales ni deja que le afecten a la hora de desarrollar su trabajo.

«Sí, yo tengo una comunidad detrás. Esto es como esos personajes que cada vez que dicen algo son trending topic y hay dos mil millones de comentarios. No pasa nada. Si hay gente pendiente, pues muy bien. Yo hago poco caso. No veo ni un solo mensaje, ni una sola mención en Twitter porque hace tiempo que dejé de hacerlo. Sólo a veces leo la última cuando las paso todas», afirmó Juan Carlos Rivero tras las críticas recibidas tras el duelo de cuartos de final que enfrentó en San Mamés a Athletic Club y Barcelona.

«El otro día, por ejemplo, vi una que decía que estaba llamando Toquero a a Guruzeta. Sí, hombre claro. Otra, que no respeté en el Metropolitano el minuto de silencio por Griffa, el socio número 5 y el hijo de Vicente Calderón. Cosa que es mentira, pero mentira gorda. Es que no me interesa porque no me aporta nada positivo. Ya te digo, hay una comunidad detrás, que si se entretiene y hace terapia… pues nada, que les vaya bien. Me parece estupendo, pero a mí no me afecta y, sobre todo, no me interesa», dijo el periodista de TVE en el programa Goles de Radio Marca.