TVE mantiene a Juan Carlos Rivero como voz del fútbol tras las críticas recibidas en el Athletic-Barcelona

TVE mantendrá a Juan Carlos Rivero como la voz del fútbol en los partidos de la Copa del Rey que retransmita La 1 a pesar de todas las críticas que recibió el narrador después de su narración durante el encuentro de cuartos de final del torneo del KO en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona, donde los vascos pasaron a semifinales con un tanto de Iñaki Williams en la prórroga.

Juan Carlos Rivero ya fue apartado de la narración de los partidos de la selección española absoluta de fútbol. En su lugar empezó a narrar los encuentros de la selección sub-21. Ahora, tras sufrir fuertes críticas tras narrar la Copa del Rey en TVE, los partidos entre Atlético de Madrid y Real Madrid de octavos o el Athletic-Barcelona de cuartos, la cadena pública ha decidido esta vez mantenerlo. También recibió críticas tras el Arandina-Real Madrid, en el debut de los de Ancelotti en la competición.

Por los encuentros de la selección española de fútbol, RTVE ha desembolsado alrededor de 140 millones de euros. A todo ello hay que sumar la Copa del Rey, por la que la cadena pública ha soltado unos 40 millones de euros por temporada hasta 2025. Hay que recordar que este verano, la Eurocopa de Alemania también se podrá ver por TVE. Veremos si con el regreso de Juan Carlos Rivero a los partidos de España o no.

Rivero no hace caso de las críticas

Juan Carlos Rivero dio la cara y salió al paso de las críticas después de ser tendencia en las redes sociales durante la retransmisión del Athletic Club-Barcelona de los cuartos de final de la Copa del Rey. El periodista ha dejado claro que ha leído nada sobre su actuación en un partido en el que causó sensación por confundir en una jugada a Lamine Yamal con Koundé. También le ocurrió en la ronda anterior, durante todo un Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano.

Como ya ocurrió en los anteriores partidos de la Copa del Rey, Juan Carlos Rivero también fue protagonista en la retransmisión del duelo que enfrentó a Athletic Club y Barcelona el pasado jueves en San Mamés. El narrador de TVE confundió en varias ocasiones los nombres de los futbolistas y por ello se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde los usuarios tiraron de humor para resumir su actuación.

«Sí, yo tengo una comunidad detrás. Esto es como esos personajes que cada vez que dicen algo son trending topic y hay dos mil millones de comentarios. No pasa nada. Si hay gente pendiente, pues muy bien. Yo hago poco caso. No veo ni un solo mensaje, ni una sola mención en Twitter porque hace tiempo que dejé de hacerlo. Sólo a veces leo la última cuando las paso todas», opinó Juan Carlos Rivero en las primeras palabras públicas que ha pronunciado tras el partids de los cuartos de final de la Copa del Rey.

«El otro día, por ejemplo, vi una que decía que estaba llamando Toquero a Guruzeta. Sí, hombre claro. Otra, que no respeté en el Metropolitano el minuto de silencio por Griffa, el socio número 5 y el hijo de Vicente Calderón. Cosa que es mentira, pero mentira gorda. Es que no me interesa porque no me aporta nada positivo. Ya te digo, hay una comunidad detrás, que si se entretiene y hace terapia… pues nada, que les vaya bien. Me parece estupendo, pero a mí no me afecta y, sobre todo, no me interesa», dijo Juan Carlos Rivero, periodista de TVE, en el programa Goles de Radio Marca.

«Sinceramente, hemos tenido mucha fortuna. TVE elige en cada ronda en primer lugar. El mejor partido de octavos y el de cuartos, que encima han tenido prórroga, han supuesto la eliminación del Madrid y del Barcelona. Han sido dos partidos espectaculares, con alternativas, con buen fútbol, con buenos jugadores… Ha sido maravilloso», dijo.

«En San Mamés es donde se genera el mejor ambiente de toda España. Lo digo de verdad. Todos hemos estado en un montón de campos, pero en el nuevo campo han sabido mantener el espíritu del antiguo. Es mucho más moderno, con más capacidad. Es impresionante. Todo el mundo va con camisetas del Athletic puesta. Es una afición que nunca abandona a su equipo. Es un ambiente colosal», cerró el periodista que también situó al Athletic como claro candidato al título después de eliminar al Barcelona.