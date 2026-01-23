Un tribunal de Londres sentencia a Álex Palou a pagar 10 millones a McLaren por romper su contrato

El largo litigio entre McLaren Racing y Álex Palou ya tiene resolución judicial. El tribunal comercial de Londres ha dictado sentencia en el procedimiento iniciado por la escudería británica contra el piloto español por incumplimiento contractual, fijando una indemnización que supera los 12 millones de dólares, una cifra que equivale a algo más de 10 millones de euros. El fallo pone punto final, al menos en primera instancia, a un conflicto que se arrastra desde 2022 y que ha marcado la relación entre una de las grandes figuras de la IndyCar y uno de los nombres históricos del automovilismo mundial.

La demanda presentada por McLaren reclamaba inicialmente una compensación cercana a los 30 millones de dólares. Con el avance del proceso judicial, la cifra fue ajustándose hasta situarse en torno a los 19,5 millones. Finalmente, el juez ha estimado parcialmente las pretensiones del equipo de Woking, rebajando de forma significativa la cuantía exigida y desestimando varias reclamaciones que consideró desproporcionadas o no directamente vinculadas al incumplimiento del contrato.

El origen del conflicto se remonta al verano de 2022, cuando Álex Palou firmó un acuerdo para incorporarse al proyecto de McLaren en la IndyCar. El contrato incluía, además, la posibilidad de abrirle la puerta a un futuro salto a la Fórmula 1, uno de los grandes objetivos del piloto catalán. Sin embargo, el escenario cambió meses después, cuando Palou optó por renovar con Chip Ganassi Racing y desligarse del compromiso adquirido con McLaren, al considerar que las condiciones pactadas no se estaban cumpliendo y que sus opciones reales de llegar a la F1 se habían visto frustradas.

Esa decisión derivó en un nuevo enfrentamiento judicial, en el que McLaren argumentó que la ruptura unilateral del contrato le había provocado importantes pérdidas económicas y comerciales. Según la escudería británica, la no incorporación de Palou privó al equipo de posibles éxitos deportivos, acuerdos de patrocinio y estabilidad en su estructura deportiva, obligándole además a asumir costes adicionales, como el incremento salarial de otros pilotos.

El tribunal, no obstante, ha matizado estas reclamaciones. En su veredicto, el juez concluye que tanto Palou como Chip Ganassi Racing eran conscientes de que la renovación del piloto hasta 2027 podía suponer un incumplimiento contractual. Sin embargo, también establece que McLaren no tenía vía libre para imputar todos los gastos que considerara oportunos. De hecho, durante el juicio se argumentó que parte de las cantidades reclamadas no guardaban una relación directa con el caso.

La sentencia fija una indemnización que compensa a McLaren por «las pérdidas comerciales y las perturbaciones sufridas tras el incumplimiento del contrato». Entre los conceptos aceptados por el tribunal se incluyen pagos adicionales a pilotos como Pato O’Ward, derivados de una mayor capacidad de negociación tras la salida frustrada de Palou, así como primas por rendimiento y acuerdos comerciales que, según la escudería, se habrían visto afectados.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la cantidad final, cercana a los 12 millones de dólares, queda muy por debajo de lo solicitado inicialmente por McLaren. Aun así, supone un duro golpe económico para el tetracampeón de la IndyCar, que en Portland selló recientemente su cuarto título y se consolidó como una de las grandes leyendas de la categoría estadounidense.