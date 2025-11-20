Tremendo enganchón entre dos periodistas deportivos: del «tú eres un vocero» a «el impresentable este»

La habitual tertulia del programa La Tribu de Radio Marca está dando bastante que hablar este jueves por el tremendo enganchón que han protagonizado dos periodistas deportivos. Paul Tenorio, afín al Real Madrid y colaborador del canal de televisión del club blanco, estaba dando su opinión sobre el Barcelona tras la insólita petición a Lewandowski de que no marcara más goles para no tener que pagar más por su fichaje. Paul se refería a la crisis económica de la entidad presidida por Joan Laporta y recordaba los pagos a Negreira cuando David Bernabéu, periodista de Sport, le interrumpía faltándole el respeto en repetidas ocasiones.

«El Barcelona está en una crisis económica y no puedo descartar nada. En un equipo que estuvo pagando a Negreira 17 años…», comentaba Paul Tenorio, al que David Bernabéu interrumpía así: «Negreira es el único recurso que tiene Paul, sigues igual. El Real Madrid es el club que más ha robado en la historia, eso sí que es dantesco».

«Es para que alguno se revise un poco su escala de valores. Os he escuchado a todos. No vengo a amargarle el café a nadie de los que nos está escuchando. Vamos a hablar normal. En un equipo que en el caso plusvalía, por lo que fue sancionado la Juventus en Italia…», insistía Tenorio. «La Juve fue sancionaba porque no pagaba. Dices mentiras como siempre. Eso sí, del Madrid no dices nada. Es la diferencia entre tú y yo. Tú eres un vocero y yo un periodista. Es así, es verdad. Cuando el Madrid se equivoque, que te vea yo criticar el Madrid», replicaba Bernabéu casi gritando.

«Impresentable, he dado más noticias que tú»

«Veinte segundos he hablado, con el impresentable este… A ver, impresentable. He dado más noticias que tú, he estado en un Mundial…», zanjaba Paul Tenorio antes de que el presentador, Javi Amaro, pidiera dar paso a publicidad para intentar solucionar el encontronazo entre los dos contertulios.

«Ya hemos pasado el capítulo y la carpeta. Os lo digo a todos los tribunos que nos están escuchando y que nos están escribiendo. Yo, os lo prometo, que es por los oyentes. A mí me da igual, pero creo que los oyentes se merecen un poco de cariño y de afecto a estas horas de la mañana, y no gritos ni que no se escuche nada, y menos insultos, zanjaba Javi Amaro la intensa discusión que protagonizaron Paul Tenorio y David Bernabéu.