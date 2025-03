Trabajo a destajo en el Atlético para recuperar a De Paul y Lenglet ante el derbi del próximo miércoles en el Metropolitano ante el Real Madrid. Ninguno de los dos ha estado presente en el entrenamiento y si el partido fuera mañana ambos estarían descartados, pero las 24 horas extras que quedan deberían ser decisivas para que Simeone pueda contar con dos de sus titulares fijos. En cambio, los plazos parecen demasiado justos para el capitán Koke Resurrección, que tiene toda la pinta de que se va a perder esta eliminatoria.

La ausencia de Rodrigo De Paul sería un verdadero drama para el Atlético, ya que es el jugador clave del centro del campo, y tanto los servicios médicos como los recuperadores están haciendo horas extra para que Simeone pueda contar con él. Las previsiones no son pesimistas, pero el día clave será mañana martes. A partir de ahí se sabrá si está o no disponible. Lo mismo sucede con Lenglet, aunque en su caso es cierto que el Cholo dispone de la opción del francés Le Normand, algo que no sucede con el argentino, que no tiene sustituto.

Si los dos están aptos es bastante posible que el once inicial del Atlético sea el mismo que jugó hace siete días en el Santiabo Bernabéu el partido de ida porque Simeone entiende que ese es su equipo ideal. De todos modos, conociendo al Cholo tampoco hay que descartar alguna variación, como la presencia de Llorente en medio campo y la aparición de Nahuel Molina como lateral derecho. En cuanto al flanco izquierdo de la defensa, pese a las dudas que dejó Galán ante Rodrygo lo más probable es que vuelva a repetir, aunque ahí está por si acaso la opción de Reinildo. O incluso la de Azpilicueta, si lo que se busca es un marcaje hombre a hombre.

Simeone ha empleado las últimas horas en recuperar mentalmente al equipo tras el durísimo varapalo de ayer en Getafe, y parece que lo ha conseguido. Los jugadores están ya con el modo Champions, plenamente conscientes de que se encuentran ante la semana clave de la temporada.