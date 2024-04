Todos en pie: la última y emotiva despedida a Rafa Nadal en el Conde de Godó de Barcelona

Rafa Nadal perdió este miércoles ante Alex de Miñaur (7-5, 6-1) en su segundo partido en el Conde de Godó y quedó eliminado de un torneo tan especial para él como el de Barcelona. El tenista español cayó ante el australiano y recibió una emotiva ovación que sirven de despedida final de la afición catalana.

En la pista que lleva su nombre, Rafa Nadal recibió los que son ya sus últimos aplausos en Barcelona. La grada del torneo barcelonés que tanto disfrutó de Rafa Nadal, que ganó en 12 ocasiones el Conde de Godó, despidió a su tenista más querido con una ovación a la altura de su leyenda. Todos eran conscientes de que es muy posible que esta haya sido la última vez que hayan visto a Nadal en la tierra batida de Barcelona. Por eso el partido era especial.

Tras arrasar a Flavio Cobolli este martes en su regreso al tenis tras más de tres meses, Nadal cayó este miércoles y de forma clara ante De Miñaur. Aquí acaba el regreso de Rafa, que recibió siempre el cariño de la grada de la pista central del torneo Conde de Godó, que lleva el nombre del propio Nadal.

Además, y como gran detalle, Rafa tuvo un comportamiento perfectamente deportivo con su rival. Le felicitó y por supuesto le dejó el protagonismo, ya que De Miñaur había sido el vencedor del partido. El tenista australiano era plenamente consciente de que el público, tras el final del duelo, el protagonismo era de Nadal, pero Rafa se quitó su camiseta, se cambió y se fue con ese aplauso de todos los aficionados que llenaron la pista central del Conde de Godó.

Rafa Nadal se despide del Godó

Nadal se despidió con palabras del Conde de Godó una vez perdió este partido: «He disfrutado muchísimo, he vivido momentos muy bonitos, todas las ediciones han sido positivas, he conseguido ganar 12 veces que es algo que era inimaginable para mí. He disfrutado, solo puedo decir gracias por el trato recibido, a la organización, al club, por hacerme sentir como me han hecho sentir».

«Yo seguiré mi camino, esto es tenis, deporte, van pasando las generaciones como es lógico y vendrán otros. Ningún jugador es más importante que los eventos, que son fijos. He tenido la suerte de escribir una bonita historia en este torneo, que no se había escrito antes, y vendrán otros que intentarán superarla», continuó un Rafa Nadal que confirmó que no volverá ya a Barcelona: «Soy consciente de que todo tiene un principio y un final y no es ningún drama, es normal que haya un poco más de tristeza, con toda seguridad no jugaré de forma profesional en este torneo».

«Todos sabéis lo importante que es para mí este torneo en mi carrera. Ahora tenemos un torneo como Madrid, pero este históricamente ha sido el torneo por excelencia en España, con una gran tradición, los mejores jugadores de la historia han pasado por aquí», comentó Rafa Nadal tras perder ante Alex de Miñaur.

El tenista balear recordó que «siempre he respetado mucho la historia de nuestro deporte y este es uno de los torneos con más historia, que además se juega en un club de tenis. Eso hace a este torneo muy diferente y especial».