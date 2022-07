Todos los caminos del Atlético conducen a Cristiano

Simeone ha dado el visto bueno, Gil Marín lo percibe como una gran oportunidad de negocio y, lo que es más importante, el jugador quiere volver a Madrid sí o sí. Para el Atlético todos los caminos conducen a Cristiano Ronaldo, aunque la operación sigue siendo muy compleja por todo lo que supone, sobre todo a nivel económico, pese a que el portugués está dispuesto a rebajarse el sueldo un 30%

El fichaje de Cristiano sigue siendo a día de hoy inviable para el Atlético. Exactamente lo mismo que lo era el de Griezmann hace justo un año. Fue necesario esperar hasta el último día para encajar al francés y es posible que suceda lo mismo con el portugués en esta ocasión, aunque las circunstancias son diferentes porque entonces con ahorrarse el sueldo de Saúl era suficiente, algo con lo que ahora no alcanza.

Los números son muy claros: el Atlético debe vender por valor de 40 millones de euros mínimo para hacerle hueco a Cristiano. Si damos por hecha una nueva cesión de Morata a la Juventus por 10 millones quedan aún 30 por cubrir que deben salir de Lodi, Saúl y Hermoso, porque el Cholo no quiere no oír hablar de un traspaso de Correa y Carrasco -aunque está por ver el papel del belga en el equipo con Cristiano en el once titular-. Todo un encaje de bolillos.

Y a todo esto conviene no olvidar que el Manchester United sigue detentando sus derechos federativos y que por supuesto no lo va a regalar. Habrá que añadir un traspaso y, por supuesto, la correspondiente comisión para Jorge Mendes, que es quien está moviendo toda la operación en la trastienda. De hecho, fue quien deslizó por primera vez al Atlético esta posibilidad.

Entre la afición del Metropolitano continúa habiendo un rechazo manifiesto al fichaje de Cristiano, pero las posiciones empiezan a suavizarse porque parte de la afición comienza a entender que está ante una oportunidad única, como lo fue hace dos años Luis Suárez. Y, visto el rendimiento del uruguayo, está claro que oportunidades como ésta conviene no desaprovecharlas.

Simeone, que tiene poco de tonto, ha cogido lápiz y papel y ha comenzado a diseñar a un nuevo Atlético con Cristiano en el once titular, lo que pasa obligatoriamente por volver al 4-4-2 y olvidarse de la línea de tres centrales. En esa nueva postal Reinildo ocuparía el lateral izquierdo y permitiría al portugués disfrutar de todo el frente de ataque de ese costado. Queda, claro, una incógnita por resolver. ¿Y Carrasco? Simeone, de momento, no tiene respuesta para eso.