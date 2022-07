El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incógnita. El jugador está decidido a salir del Manchester United y busca un equipo que le permita seguir jugando la Champions League, competición que se perdería de seguir junto a los ‘red devils’. Para los apostantes, la opción del Atlético de Madrid coge fuerza y aparece como el primer club favorito para acoger al delantero luso en caso de que salga este verano. Su cuota está en tres euros por euro apostado y se ha reducido en los últimos días.

¿Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid? Para muchos suena a imposible, pero no para los apostantes. El delantero portugués del Manchester United está decidido a abandonar Old Trafford este verano después de no sentirse identificado con el nuevo proyecto de los diablos rojos y, especialmente, por no poder disputar la Champions League la próxima temporada. El conjunto inglés acabó sexto en la tabla la pasada campaña, por lo que se perderá la máxima competición europea de clubes, el torneo fetiche del luso. Es por eso que Cristiano está decidido a abandonar un año antes de lo que estipula su contrato y quiere un club que le permita estar en la Champions.

Las opciones no son muchas dado lo elevado de su ficha y lo complejo de la operación, pero en los últimos días hay un equipo que está sonando como posible destino para Cristiano Ronaldo: el Atlético de Madrid. Si bien la operación parece muy complicada, para los apostantes no sería tan descabellado ver al luso enfundarse la camiseta del conjunto rojiblanco, una de sus tradicionales víctimas favoritas.

Según Betfair, el Atlético de Madrid es el destino más factible para Cristiano Ronaldo en caso de salida del Manchester United. Es el club que presenta la cuota más baja, con 3 euros por euro apostado. Además, la cuota se ha reducido en dos euros en los últimos días, lo que hace a los rojiblancos más favoritos. En el segundo puesto aparece el Bayern de Múnich, pero la cuota se dispara a 8,5 euros por euro apostado. En tercer lugar, aparecen tanto Juventus como Sporting de Lisboa, en una posible segunda etapa del de Madeira en estos equipos, con una cuota de 11 euros. Eso sí, la opción más posible a juicio de las casa de apuestas deportivas es la continuidad de Cristiano en el United, opción que se paga a 1,62 por euro apostado.