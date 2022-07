Con la salida de Robert Lewandowski al Barcelona, continúan los rumores sobre el posible sustituto del polaco para ser el delantero del club bávaro. Una de esas hipotéticas llegadas que ha sonado con gran fuerza durante todo este mercado de fichajes es la de Cristiano Ronaldo. El jugador portugués ha decidido salir del Manchester United y ansía con incorporarse a un proyecto que le permita luchar por ganar su sexta Champions League. Pero el conjunto germano le ha vuelto a cerrar la puerta.

De la mano de Jorge Mendes, el luso está siendo ofrecido a diferentes clubes europeos como el Chelsea, PSG y, ahora más que nunca, el Bayern de Múnich. No obstante, el director deportivo del conjunto alemán, Hasan Salihamidžic, ha salido al paso para negar los rumores del posible fichaje de Cristiano Ronaldo como sustituto de Lewandowski: “Tengo mucho respeto por Cristiano Ronaldo, sus éxitos y su carrera. Pero una vez más: ese no fue ni es un tema para nosotros”, zanjó.

Con estas palabras, el Bayern de Múnich cierra tajantemente la puerta a Cristiano Ronaldo, al igual que ya lo han hecho otros equipos como el Chelsea o el PSG. En el caso del conjunto londinense, fue su entrenador, Tomas Tuchel, quien echó abajo el principio de acuerdo que tenía el portugués con el nuevo presidente de los ‘blues’.

Cristiano sigue buscando equipo

En el caso de del PSG, siempre ha sonado el nombre de Ronaldo, pero la realidad es que Luis Campos tiene otros jugadores en mente. También hay que recordar que el equipo parisino mantendrá a sus tres estrellas de ataque por lo que el luso no tendría hueco en los esquemas de Christophe Galtier, el nuevo entrenador del PSG.

Cabe recordar que Cristiano se encuentra entrenando en solitario y no se ha incorporado todavía a la pretemporada del Manchester United alegando «motivos familiares». La realidad es que el jugador de 37 años quiere salir a toda costa del conjunto red al no disputar la Champions League esta temporada y no tener un proyecto que satisfaga los intereses del futbolista portugués. Los días pasan y el jugador continúa sin equipo, pero Jorge Mendes anda peinando el mercado en busca de un proyecto que haga feliz a su representado.