Todo sobre el Eintracht de Frankfurt: en qué estadio juega, qué significa su nombre, su rivalidad con el Barcelona…

La UEFA Champions League vuelve a escena en su jornada 6 de la Fase Liga con varios encuentros destacados, como, por ejemplo, el Real Madrid-Manchester City o el Barcelona-Eintracht de Frankfurt. Curiosamente, del rival blaugrana es del que vamos a hablar en las siguientes líneas para conocer un poco sobre su historia y sus aspectos más destacados. Cabe destacar que ambos conjuntos se medirán este martes 9 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou, un escenario que le trae muy buenos recuerdos al club germano.

Cuándo se fundó el Eintracht de Frankfurt y en qué estadio juega

El próximo rival del FC Barcelona se fundó el pasado 8 de marzo de 1899 en Frankfurt, Alemania. A lo largo de la historia, se ha convertido en uno de los equipos más reconocidos del país germano y actualmente cuenta con un total de 150.000 socios, que parte de ellos tienen su butaca asignada en el Waldstadion, donde disputan sus partidos como local. El club posee los colores rojo y negro, los mismos que refleja en su equipación, y su escudo representa el águila de la ciudad.

​Cuál es el apodo del Eintracht de Frankfurt y qué significa Eintracht

Curiosamente, y haciendo referencia a su escudo, el Eintracht de Frankfurt tiene como apodo ‘Las águilas’, el animal que se representa en el escudo histórico y actual. Por otro lado, en menor medida, también son conocidos por las siglas SGE, es decir, su antiguo nombre (Sportgemeinde Eintracht) o como ‘La Diva temperamental’, según algunas informaciones locales.

Por otro lado, el club adoptó su nombre actual, Eintracht de Fránkfurt, para expresar en parte su deportividad, unión o armonía con el resto de equipos, pues la palabra Eintracht se conoce como «unidad», es decir, es muy parecida a «united» en inglés. De ahí, salió el Eintracht de Fránkfurt.

Quién es el clásico rival del Eintracht de Frankfurt El Eintracht de Frankfurt, como equipo histórico en el fútbol mundial, ha creado una gran rivalidad con un gran número de clubes. Sin embargo, y tal y como sucede con la mayoría de equipos, posee un rival directo (en este caso son dos): el Kickers Offenbach y el SV Darmstadt 98. Eso sí, con el primero citado tan solo han disputado dos partidos de liga en los últimos años por encontrarse en categorías diferentes.