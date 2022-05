Todo lo que hay en juego en la penúltima jornada de Liga

La penúltima jornada de la Liga Santander disputará nueve de sus partidos en horario unificado. Con la Liga ya decidida, tres de las plazas de Champions definidas para Real Madrid, Barcelona y Atlético y el descenso del Levante también confirmado, queda en juego todo lo demás. El subcampeonato y, por tanto, quién irá a la Supercopa, qué equipo estará en la máxima competición en el próximo curso, así como los dos de Europa League, el de Conference y las dos últimas plazas de descenso pueden quedar sentenciadas en la jornada 37 que se juega este domingo.

Champions

El Barcelona es segundo y tiene asegurada su presencia en la próxima edición de la máxima competición. Además, está a un punto de confirmar el subcampeonato, que sólo le puede quitar el Atlético, y por tanto la plaza que queda libre para la Supercopa de España. El Sevilla se juega certificar su plaza de Champions y lo hará si consigue sumar los mismos puntos que el Betis o si los verdiblancos no ganan.

Europa League

En Europa League están, momentáneamente, el Betis y la Real Sociedad. Ambos aventajan en cinco y tres puntos al Villarreal, que es el único que puede poner en riesgo la presencia de ambos en la segunda competición europea. Al enfrentarse los amarillos y los donostiarras en esta jornada, el empate sirve a los sevillanos para cerrar su plaza. En el caso de la Real, para certificarla necesita ganar, puesto que en caso de empate, tendrían el gol average con el submarino perdido.

Conference

España debutará la próxima temporada en la Conference League de la UEFA y hay cuatro candidatos a hacerlo. Sólo la séptima plaza da acceso a la nueva competición continental, ocupada ahora mismo por el Villarreal, a la que pueden caer Betis y Real y a la que opta también el Athletic. En este caso, los bilbaínos están obligados a ganar para seguir teniendo opciones, siempre que el Villarreal no gane. Si empatan les quedaría algo de vida si el Villarreal pierde ante los donostiarras, puesto que el Athletic tiene el gol average ganado.

Descenso

Con el descenso matemático del Levante, quedan dos plazas a repartir entre cinco equipos. Ahora mismo, las ocupan Mallorca y Alavés y podrían acompañar a los granotas a la categoría de plata este mismo domingo. También tienen opciones de bajar a Segunda el Cádiz, el Granada y el Getafe. Otro a lo que hay que tener en cuenta en este lío por la permanencia es al Elche que, aunque ninguna combinación posible le haría descender, sí que puede ser partícipe en dobles, triples, cuádruples o quíntuples empates en los que sería juez.

El que más fácil lo tiene para salvarse es el Getafe, al que le sirve un empate o que no gane el Mallorca o pierda el Cádiz. El Granada certificará su permanencia si gana, si empata y no gana el Mallorca o pierde el Cádiz o si pierde y no gana el Mallorca. El Cádiz también se puede salvar si gana al Real Madrid y el Mallorca no lo hace.

Los que no dependen de ellos mismos son el Mallorca y el Alavés. Sí que estaría en su mano seguir con vida de cara a la última jornada. En el caso del Mallorca, se iría a Segunda este domingo si gana el Cádiz y ellos no lo hacen. Cualquier otra combinación les hace llegar con opciones a la última jornada. Más complicada tiene la permanencia el Alavés, puesto que los vitorianos pueden ser equipo de la categoría de plata si pierden, si gana el Cádiz o si empatan pero el Cádiz no pierde o gana el Mallorca.