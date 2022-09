Ter Stegen no quiere hablar de rebajas salariales en el Barça

Marc-André Ter Stegen está recuperando esta temporada parte del brillo que lució tiempo atrás en el Barcelona. El guardameta vuelve a ser un seguro bajo palos y está en línea con la buena dinámica del resto de sus compañeros. El alemán, que fue clave este lunes en el empate a tres entre Alemania e Inglaterra con grandes paradas, fue también protagonista tras el partido por su declaraciones en clave Barça: «No es momento de hablar de rebajas salariales».

Es consabido que durante este verano, desde la cúpula culé se presionó a los pesos pesados de la plantilla, los capitanes y veteranos que más tiempo llevan en el club, para tratar y negociar posibles rebajas salariales con el fin de acordar sus emolumentos actuales a la teórica nueva realidad del Barça. Los nombres de Gerard Piqué o Sergio Busquets estuvieron siempre en primera plana pero no fueron los únicos con los que se trató esta posibilidad, también con el meta alemán o Jordi Alba.

Pero las semanas fueron pasando, las palancas activándose, y pese a que hubo dificultades para que el club lograra inscribir en su momento a todos sus jugadores, no se llegó a concretar ninguna de las rebajas salariales que se planeaban. El Barça no hizo anuncio alguno durante el verano al respecto pese a que fueron varias las reuniones mantenidas con los agentes de estos futbolistas.

Ya con el mercado cerrado y todos los fichajes inscritos gracias a las palancas que activó la Junta Directiva de Joan Laporta, las renovaciones parecen haber caído en un segundo plano pero siguen estando presentes. A Ter Stegen se le hizo referencia a ellas y al escaso protagonismo que están teniendo en este inicio de temporada algunos de los implicados, como los capitanes Piqué y Jordi Alba, que han sido relegados al banquillo.

«Ahora no te voy a decir lo que pasa ni lo que estamos hablando, pero necesitaremos a todos en las mejores condiciones para afrontar lo que queda hasta el Mundial y no es momento de hablar de todo esto», rechazaba el portero alemán sobre estas cuestiones, evitando mencionar cualquier aspecto de las negociaciones y también de la situación que viven ahora dos de sus compañeros.

No fue lo único que mencionó Ter Stegen, que pasa por un buen momento de forma con el Barça, especialmente en La Liga donde sólo ha encajado un gol en lo que va de curso. Para él, el descanso que tuvo en verano fue determinante: «El verano me ha ido muy bien, porque podía relajarme y liberarme un poco de todo lo que había, pero sobre todo mentalmente, porque no hice casi nada mientras estaba de vacaciones y de vez en cuando es necesario para cargar pilas. Y así he podido empezar bien y estar en buenas condiciones».

En clave Barça habló de dos nombres propios, Ronald Araujo y su lesión y la excepcional adaptación y rendimiento de Robert Lewandowski. «Por la mañana tuvimos un contacto y me sabe mal por él y por todos los que han sufrido alguna lesión o están tocados y hay que recuperarse ahora y a ver cómo será todo cuando volvamos a Barcelona para afrontar los siguientes partidos, que son muy importantes para todos», decía sobre el uruguayo, acordándose también de otros compañeros que han sufrido el virus FIFA, sobre el delantero, loas: «Cuando tienes un punta de referencia, cambia mucho también para mí y el modelo de juego. Está haciendo un buen trabajo, es lo que esperamos de él y ha empezado mejor de lo que todos esperaban».