Ter Stegen decide operarse y estará de baja entre dos y tres meses

Malas noticias para el Barcelona. Ter Stegen ha tomado la decisión final de operarse y estará de baja entre dos y tres meses de baja. Después de consultar las opiniones de varios especialistas y ver que el tratamiento conservador que se estaba llevando a cabo no ha tenido los efectos esperados, el guardameta alemán ha decidido pasar por quirófano y poner fin a los dolores de espalda que le han dejado fuera de los terrenos de juego durante los tres últimos partidos.

La opción de pasar por quirófano estaba ahí, pero no era definitivo. Todas las opciones estaban encima de la mesa, pero el alemán quería recabar toda la información posible para tomar una decisión en firme. Después del partido ante el Atlético de Madrid comenzó a sobrevolar la opción de operarse. El ex del Monchengladbach pidió al club y a los servicios médicos unos días para tomar una decisión y ha sido este martes cuando el alemán se ha decantado por esta.

Ahora, Ter Stegen pasará por quirófano para poner fin a sus dolores de espalda provocados por una hernia discal y estará de baja entre dos y tres meses de baja. Con el calendario en la mano, el objetivo es llegar en plenas facultades a los octavos de final de la Champions League que se celebrará a mitad de febrero la ida y a principios de marzo la vuelta.

Según ha informado en la tarde de este martes el diario Sport, el capitán azulgrana había consultado las opciones también con los servicios médicos de la selección alemana, pues hay que recordar que cayó lesionado con la Mannschaft. El guardameta ha llegado a la conclusión que lo más productivo es pasar por el quirófano ya que será la opción que mejores resultados le de a futuro.

After intensive conversations with the medical team of the Club and various supporting experts, we decided to undergo a surgical procedure. The break obviously annoys me. It is the right and safe decision in order to come back in the best conditions for my Club @FCBarcelona and… pic.twitter.com/gpNbkO07y9

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) December 5, 2023