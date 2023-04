Tenemos el desnudo integral de Tamara Gorro en una sauna que posteriormente eliminó

Tamara Gorro ha vuelto a revolucionar las redes sociales. La influencer ha publicado este miércoles un post en el que resumía lo que ha sido su día, y la primera fotografía era un desnudo integral en la sauna tras hacer deporte en el gimnasio, rutina diaria que le ayuda a estar bien tanto físicamente como en el apartado mental. Sin embargo, no debió estar convencida de haber subido esa imagen en la que aparecía sin nada de ropa, pues poco después borró la publicación.

Sin embargo, la foto ha estado durante un tiempo subida en Instagram, por lo que ha podido ser descargada por cualquier usuario o medio de comunicación. La influencer publicó después lo mismo, pero omitió el primer punto el día, es decir su desnudo en la sauna, y dejó los otros tres: «1.Conmigo misma. Cargándome de energía; 2.Preparándome para el primer evento. 3. Presentación del producto estrella de Clinique».

Una Tamara Gorro que el pasado mes de diciembre anunció que su reconciliación con Garay no había salido como ambos habrían deseado, razón por la que finalizaron su historia de amor de manera definitiva. Así lo contó la protagonista en sus redes sociales, armándose de valor para dar una información muy dolorosa para ella. «Creo que es algo que cuando se toma una decisión, que viene gestada desde hace tiempo, duele, pero yo me quedo con lo positivo. Yo no pierdo a Ezequiel, ni él me pierde a mí, sino que yo gano a una persona de por vida», dijo.

Desde que hizo público su problema de salud mental y su posterior ruptura con Ezequiel Garay, la influencer ha llevado a cabo un sinfín de intentos con los que salir de esa difícil situación. La mejoría de la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa es evidente, pero todavía queda camino con rerrorer lo hace junto a su familia virtual que tanto le apoya en redes.