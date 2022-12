Tamara Gorro comenzó la semana dando una noticia de lo más inesperada. Pese a que hace meses ella y Ezequiel Garay decidieron darse una segunda oportunidad, la reconciliación no habría salido como ambos habrían deseado, razón por la que ahora finalizan su historia de amor de manera definitiva. Así lo contó la protagonista en sus redes sociales, armándose de valor para dar una información muy dolorosa para ella.

Este martes, la influencer entró en directo para hablar de cómo se encuentra en el programa en el que colabora, Y ahora Sonsoles, donde deja claro que es un momento duro: «Creo que es algo que cuando se toma una decisión, que viene gestada desde hace tiempo, duele, pero yo me quedo con lo positivo. Yo no pierdo a Ezequiel, ni él me pierde a mí, sino que yo gano a una persona de por vida».

Esta vez sí es la definitiva

«Lo más bonito que puede existir es que tengas muy buena relación con tu expareja y mi amor va a estar de por vida. Creo que lo más bonito cuando te divorcias de una persona es saber que la vas a tener de por vida. Muchas veces no se pierde a un marido, se gana una persona. Lo voy a tener de por vida», añadió la televisiva, visiblemente afectada por esta separación definitiva.

«La anterior vez, que no era un divorcio, cometí un error, hablar más de la cuenta y Ezequiel sufrió mucho y esta vez he decidido no decir nada. Soy la responsable de que públicamente pueda haber repercusión y tengo esa doble responsabilidad. Yo no me desvinculo, sino que le voy a proteger toda mi vida», finaliza Tamara Gorro, que en su post en redes sociales quiso «destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos», reconociendo que es un momento «muy doloroso».