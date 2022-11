Impactantes palabras de Tamara Gorro: «Hace un año casi…»

Tamara Gorro no termina de superar su enfermedad. La influencer y televisiva ha impactado a propios y extraños con sus últimas declaraciones, en las que vuelve a hablar de sus problemas de salud mental. La mujer de Ezequiel Garay insiste en lo mal que lo pasa cuando sufre crisis, algo que también le ha ocurrido al cantante Dani Martín, con el que coincidió y abordó el tema.

Que le diagnosticasen una depresión severa hace dos años generó en Tamara Gorro la necesidad de dar visibilidad a la salud mental. Al saber que sufría esta enfermedad, la influencer se vio huérfana de referentes. Uno de los apoyos públicos con los que se topó en este largo camino que sigue atravesando fue el de Dani Martín, que detalló todo lo que había aprendido acudiendo a terapia, habló abiertamente de ir al psiquiatra y dejó claro que había crecido en lo personal gracias a ello.

Coincidieron y hablaron

Curiosamente, ambos coincidieron en la alfombra roja de LOS40 Music Awards. Y las cámaras fueron testigos de una honesta conversación en la que ambos compartieron experiencias. El ex vocalista de El Canto del Loco no solo se encuentra en el «momento más feliz» de su vida por la medicación que forma parte de su tratamiento, como nos confesó. «Haberme dado el permiso de trabajar una línea de vida, de sanear un montón de movidas que tenía ahí dentro», ha sido fundamental para su felicidad.

Tamara Gorro, por su parte, quiso insistir en no banalizar enfermedades diagnosticadas como la suya, algo que por desgracia tiene que sufrir a diario a través de las redes sociales cuando muchas personas le critican o no se creen que lo esté pasando realmente mal. «Hace un año casi me quito la vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quitármela?», preguntó en alto la influencer.